VIDEO: Na sobotní Jarmark OnaDnes.cz vás zve topmodelka Tereza Maxová

Tentokrát se bude tradiční bazárek čtenářek OnaDnes.cz konat od 8.30 do 16 hodin v Křižíkových pavilonech B a C, kde své poklady ze skříní a botníků rozprostře na pět set registrovaných prodávajících. Jako vždy bude připraveno i několik štendrů na půjčení, ale jestli máte doma své, přivezte si je s sebou.

Na koho se nedostalo při rezervaci prodejních stolů, ale přece jen by rád přišel prodávat, může si svoje věci rozložit v prostorách před Křižíkovými pavilony, kde bude možné za příznivého počasí prodávat i bez registrace.

Co neprodáte, můžete po skončení akce vložit do připravených pytlů, které opět poputují do Diakonie Broumov.

Lucie Bílá jako výtvarnice

Letos má Jarmark poprvé také oficiálního partnera, kterým je projekt For You by ING zaměřený na pojištění proti rakovině prsu a ženských orgánů, charitu i prevenci. Jeho tváří je zpěvačka Lucie Bílá, která bude na Jarmarku vystavovat svoje háčkované obrazy a v 10 hodin se bude ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem dražit její sáčko. Jednu z jejích prací si budete moci 22. dubna koupit v on-line dražbě na OnaDnes.cz.

Na Jarmarku, který se koná v rámci veletrhu krásy a kosmetiky Interbeauty Prague (kde najdete i náš stánek) se potkáte i s dalšími známými osobnostmi, v půl desáté dorazí moderátorka Laďka Něrgešová, po jedenácté moderátorka a modelka a Miss Diana Kobzanová, po druhé hodině odpoledne přijde herečka Kateřina Brožová. Všechny tři též věnují do charitativní dražby něco ze svého šatníku, stejně jako Tereza Maxová, jejíž nadace je s námi u pořádání Jarmarků už od samého začátku.

Koho letos podpoříte?

Výtěžek 8. Jarmarku umožní osmi dětem z pěstounské rodiny vyjet na letní integrační tábor. Rodina má v péči tři děti na vozíčku a také se stará o sourozeneckou skupinku pěti dětí v rodinném Klokánku, který založili v prosinci 2012. Tábora se zúčastní děti z náhradních rodin, postižené děti a děti ze sociálně slabých rodin.

"Podpora letních táborů je důležitá nejen pro děti, neboť jim umožní integraci a rozptýlení v rámci letních prázdnin, ale je velkou pomocí i pro samotné pěstouny. Ti mají jedinečnou příležitost nabrat sílu, odpočinout si a zařídit si vše, co při péči o osm dětí přes rok nezvládnou," vysvětluje Petra Zapletalová z Nadace Terezy Maxové dětem.

Přispět můžete prostřednictvím kasičky na stánky Nadace Terezy Maxové dětem, nákupem dražených kousků oblečení věnovaných celebritami (například Lucie Bílá darovala do aukce černé flitrové sako), nebo webem Odmaminky.cz, kávy Starbucks nebo třeba lístků do tomboly.

V té budete moci vyhrát ceny za téměř 120 tisíc korun (viz tabulka dole), které věnovala OnaDnes.cz, partneři akce i pořadatel veletrhu Interbeauty Prague, který probíhá od pátku do soboty v Průmyslovém paláci.

Děti s sebou

Vezměte s sebou na nákupy klidně i děti, které se zabaví v Alíkově hracím koutku. Jeho součástí je letos poprvé i dětský koutek BABY OFFICE, kde si rodiče zarelaxují na sedacích vacích a děti si pohrají a užijí si tvoření ve výtvarné dílně. Vyrábět budou jarní dekorace z přírodních materiálů, slaměnek nebo barevných papírů s využitím barev, lepidel i laminovačky.

Dárky pro vás

Tvoření je vhodné jak pro samotné děti od tří let, tak i pro mladší ve spolupráci s rodiči. Najdete zde také malování na obličej či fotokoutek, ze kterého si můžete ihned odnést fotku na památku.

Součástí programu je také možnost nechat se kdykoliv v průběhu dne zdarma nalíčit od vizážistky kosmetické značky Mary Kay, nebo si nechat vyložit svůj horoskop od předního českého astrologa Milana Gelnara.

Vstupné na Jarmark je dvacet korun, za které všechny příchozí dostanou sobotní vydání Mladé fronty DNES s přílohou Víkend a voucher na nákup 1 + 1 knihy zdarma do e-shopu nakladatelství KELTNER Publishing, jež vydává motivační knihy pro děti i dospělé. Prvních pět tisíc návštěvnic navíc dostane nákupní tašku OnaDnes.cz a půllitrovou láhev Ondrášovky.

Plánek Výstaviště v pražských Holešovicích, kde se v sobotu 6.4. kná Jarmark OnaDnes.cz.