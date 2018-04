Přijďte nakupovat i dražit džíny od Patrasové, nebo šaty Babišové

VIP hosté 11:00 Herečka Anna Linhartová přinese do aukce boty

11:30 Vystoupí zpěvačka Dannie

12:30 Vystoupí zpěvák Milan Peroutka, do dražby přinese černý klobouk

14:30 Přijde Dagmar Patrasová, do aukce přinese džíny DESIGUAL vel. 28, boty GUESS vel. 39

Dražit se budou také zelené šaty ZARA, vel. M od Terezy Maxové, modely ze skříně Moniky Babišové a zpěvačky Marty Jandové.