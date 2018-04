Díky vám a Jarmarku OnaDnes.cz pomůžeme Leonce, ale i dalším dětem

10. Jarmark bude 7.12. 2013 Příští Jarmark OnaDnes.cz se koná opět na Výstavišti v Praze Holešovicích, a to v sobotu 7. prosince. Svou účast na něm přislíbila sama patronka nadace, charismatická Tereza Maxová. Chcete-li posílat nejnovější informace mailem, přihlaste se ZDE.

Celkem se na 9. Jarmarku OnaDnes.cz vybralo 143 248 korun, což je zatím nejvyšší částka v historii našich bazárků. Starbucks věnoval z prodeje kávy a čaje 37 962 Kč, tombola vynesla 50 258 Kč, cca 25 tisíc se získalo z prodeje dortů a celkovou částku navršila dražba věcí ze šatníků celebrit a pochopitelně vaše příspěvky, které jste vhazovali rovnou do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem.

Díky vám všem, kteří jste přispěli, můžeme pomoct nejen prarodičům pěstounům a jejich vnučce Leonce, která má poruchu učení a soustředěnosti, proto potřebuje speciální školu, ale i dalším dětem. "Mockrát děkuji za sebe a za vnučku, že jste nám přispěli a že může vnučka chodit do speciální školy," děkuje všem Leončina babička a pěstounka paní Zdeňka.

Komu ještě 9. Jarmark pomůže:

Mamince – pěstounce, která má v pěstounské péči dvě dcery (11 a 14 let) z prvního manželství svého zemřelého manžela. Obě holčičky mají těžké tělesné postižení a vyžadují celodenní péči. Rodina je ve velmi tíživé finanční situaci. V současné době musí řešit výměnu plynového kotle, který je ve zdraví ohrožujícím a technicky nevyhovujícím stavu.

Pěstounské rodině, která má v poručnické péči tři děti (dvojčata 8 let, 4 roky). Děti navštěvují běžnou a speciální školu, kam je rodiče vozí. Každý den najezdí dohromady 80 km. Příspěvek pomůže rodině s částečnou úhradou nákladů na dopravu.

Pěstounské rodině, která má v péči dvě děti (16 a 12 let). Dvanáctiletý syn je hudebně nadaný, navštěvuje základní uměleckou školu, obor sólový zpěv a hra na housle. Příspěvek podpoří školné na ZUŠ.

Pěstounské rodině, která má v péči tři děti (5, 13 a 14 let). Děti navštěvují Základní uměleckou školu. Nadace Terezy Maxové dětem přispěje na výuku hry na hudební nástroje.

Pěstounské rodině, která má v péči dvě děti. Třináctiletá Péťa chodí od října na keramický kroužek, osmiletý Kája hraje fotbal a učí se hrát na kytaru.

Příspěvek bude využit na úhradu keramického kroužku, výuky hry na kytaru, pořízení kytary a úhradu nákladů na fotbal a teplákovou soupravu.

Pěti dětem z Dětského domova HUSITA v Dubenci na sportovní aktivity organizované sportovními kluby: volejbalové tréninky a sportovní aerobic. Pobyty mimo domov dětem umožní sociální kontakt s vrstevníky.

Pošlete foto svého úlovku, soutěžte o wellness pobyt

Hostesky u vchodu rozdaly deset tisíc tašek, uvnitř pak prodaly stovky lístků do tomboly, z nichž 164 vyhrávalo krásné ceny, včetně luxusního prstenu s diamantem v hodnotě 22 tisíc korun.

"Byly jsme na Jarmarku poněkolikáté a tentokrát jsme rozprodaly určitě nejvíc věcí," pochvalovaly si prodávající čtenářky. "Bylo to fakt super, lepší než minule, protože v hale bylo dost místa a krásně se nakupovalo," byli spokojení i nakupující odcházející z Výstaviště s naditými taškami.

Kdo si nezapomněl vzít foťák, ten fotil, co "ulovil", protože právě "Nej úlovky z druhé ruky" jsou tématem fotosoutěže o luxusní wellness pobyt v tatranském areálu AquaCity (více zde). Fotky svých úlovků můžete posílat ještě celý týden do pátku 25.10.

I celebrity pomáhaly

Sama Tereza Maxová sice dorazit nemohla, ale dražily se i kousky z jejího šatníku, včetně topu od přední české návrhářky Kláry Nademlýnské. Hvězdou dneška se jednoznačně stala herečka Zlata Adamovská: dražba jejího oblečení měla úspěch, kabát se prodal za 1 900 Kč a náhrdelník, který si přivezla z Brazílie, za 1 150 Kč.

Herečka ocenila i to, že výtěžek jde na konkrétní účel, tentokrát na speciální vzdělání devítileté Leonky, která trpí poruchou pozornosti a žije v pěstounské péči prarodičů. "Ne všichni mají to štěstí, že mají zdravé děti. Já to štěstí mám a vím, že i jejich výchova je fuška," prohlásila s úsměvem Zlata Adamovská a dodala, že o to větší obdiv chová k prarodičům malé Leonky.

Do dražby přispěla i finalistka České Miss a moderátorka televizních zpráv Monika Leová. Nabídla mimo jiné sandálky na podpatku a plyšového medvídka, se kterým prý donedávna skutečně usínala. Ve své sbírce bot zalovila moderátorka Iva Pazderková, která k některým kouskům přidala také vstupenky na křest svého nového CD. Prodala dokonce své oblíbené "gangsterské" tepláky, ve kterých svedla rapovou bitvu s Lukášem Pavláskem v pořadu Na stojáka.

Svých 15 minut slávy zažily i luxusní doplňky, které věnovala Michaela Malačová - kabelka značky Viktor & Rolf se prodala za úctyhodných 3 600 Kč. Již tradičně do aukce přispěli také zpěvačka Lucie Bílá a portál Odmaminky.cz.

Tereza Maxová zve čtenářky OnaDnes.cz na 9. Jarmark.