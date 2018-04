Jarmark OnaDnes.cz už zítra. Přijďte prodávat i nakupovat

Kdy a kde Druhý Jarmark začíná v sobotu 18.6. ráno v 9 hodin , konec plánujeme na druhou hodinu odpolední.

ráno , konec plánujeme na druhou hodinu odpolední. Sejdeme se před hlavním vchodem do budovy Anděl Media Centrum v ulici Karla Engliše 519/11, Praha 5 .

. Na Jarmark se dostanete metrem trasy B , tramvajemi nebo autobusy MHD do stanice Anděl nebo Na Knížecí. Potom pěšky do ulice Radlická. V místech, kde ji protíná ulice Karla Engliše, najdete budovu AMC.

, nebo do stanice Anděl nebo Na Knížecí. Potom pěšky do ulice Radlická. V místech, kde ji protíná ulice Karla Engliše, najdete budovu AMC. Před obchodním centrem Nový Smíchov budou naše hostesky rozdávat kartičky s informací a mapkou.

Doufáme, že nám všem bude přát počasí a na naše improvizované tržiště bude celou dobu jen svítit slunce. Nezalekneme se však ani deště, máme pro vás připravenou náhradní variantu: v případě vytrvalého deště, krup a jiné nepohody se Jarmark přesune do budovy AMC. Akce se tudíž koná za každého počasí.

Šaty, doplňky, boty i jiné významné dámské a dětské propriety můžete rozložit na stolcích, nebo je rozvěsit na vlastních ramínkách a vystavit na štendrech, kterých budete mít k dispozici celkem dvě desítky. A kdyby ani to nestačilo, přineste si kolíčky a můžete kousky pověsit na šňůry natažené mezi stromy.

Úlovky si mohou nakupující vyzkoušet v některém z našich stanů či za připraveným paravanem, k dispozici jsou samozřejmě i zrcadla. Všechny oděvy a boty, které neprodáte a přitom je už nechcete nosit zpátky domů, můžete odložit na označeném místě, odkud poputují na charitu.

Bude se i soutěžit

K Jarmarku nám bude vyhrávat hudba dle výběru Expresradia. Žádná z vás neodejde s prázdnou, o to se postará moderátorka Romana, která v průběhu dopoledne vyhlásí několik soutěží o dárkové balíčky OnaDnes.cz, ale také hostesky, které všem příchozím věnují stříbrnou či zlatou nákupní tašku s logem OnaDnes.cz.

Odnést si můžete i některá čísla tištěného magazínu Ona DNES, případně si za drobný dárek rovnou na místě esemeskou objednat pondělní předplatné s dámským magazínem.

Takhle se prodávalo na nakupovalo v dubnu. Jaké to bude na druhém Jarmarku v červnu?

Otevřená bude i kavárna Cappuccino, kde se můžete osvěžit teplými a studenými nápoji, a nějaké dobroty pro vás opět napečeme i my. Jisté jsou čokoládové řezy s tvarohem, bublanina nebo šalamounovo pochutnání. Tak přijďte včas, minule se po domácích buchtách jen zaprášilo...

VIDEO: Podívejte se na jarmark OnaDnes.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Možná přijde i Tereza Maxová

Několik kousků na prodej nabídne také modelka, patronka vlastní nadace a naše V.I.P. blogerka Tereza Maxová. Ta je nyní v sedmém měsíci těhotenství, a tak není zatím jisté, zda dorazí i osobně. Podle posledních zpráv by se měla na Jarmarku ukázat kolem jedné hodiny odpoledne.

Výtěžek z prodeje jejích unikátních modelů půjde pochopitelně na konto Nadace Terezy Maxové dětem, kam můžete přispět i vy, buď stejným způsobem, anebo koupí medvídka Teribeara.

Peníze vybrané na Jarmarku konkrétně přispějí na studium nezletilé matce, která bydlí společně s dcerou v Dětském centru Veská. V září má dívka nastoupit k dennímu studiu učebního oboru Prodavač smíšeného zboží na SOU v Pardubicích. Dětské centrum však na její studium nemá peníze a sama nezletilá dívka dostává jen snížený rodičovský příspěvek, z něhož platí to nejnutnější pro dceru.

Mladá maminka pochází ze sociálně slabé rodiny. Ví, že se základním vzděláním má jen malé šance sehnat práci. Své dceři by ráda připravila pohodlnější a příjemnější dětství, než které sama zažila. My jí můžeme svou troškou přispět na jízdné do školy, na obědy, na vybavení ke studiu, na učební pomůcky apod.