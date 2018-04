Trendy z Jarmarku: blogerky poradily, jak nosit kousky ze dna skříně

„Právě vintage oděvy a doplňky mají nezaměnitelný styl, nesou punc své doby a outfitu dávají osobitý, jedinečný ráz. Je totiž velmi malá pravděpodobnost, že potkáte někoho v šatech z krajky, které si majitelka nechala ušít na míru třeba v 60. letech minulého století. Takové šaty určitě nikdo jiný mít nebude,“ říká Ivana Závozdová, majitelka pražského Studia Vintage, která návštěvníkům Jarmarku přišla ukázat, jak kombinovat vintage se současnými trendy.

Ivana doporučuje nepodceňovat ani doplňky. „Kabelky dokážou skvěle oživit každý outfit, samozřejmě pokud jsou v dobrém stavu. Když vyberete správně, mohou vintage doplňky skvěle ladit i s autorským modelem od předního návrháře,“ doporučuje odbornice na vintage módu.

Móda je inspirace, nikoliv kopírování

Móda je o tom být sám sebou. Alespoň podle blogerky Nikoly Jirmanové, která na Jarmark přišla povídat o oblékání a stylu. „Vkus a styl jsou neuvěřitelně subjektivní pojmy a je to také jenom v úhlu pohledu. Každý vidíme krásno v něčem jiném,“ myslí si Nikol a dodává, že právě vkus se dost často mění s věkem. „Nekopírujte. Inspirujte se. Trendy přijdou a odejdou, ale vkus máte na pořád.“

Stylistka Ivana Závozdová ukázala, jak si udělat z vintage kousků chic doplněk.

Podle mladé blogerky jde především o to, aby se člověk v oblečení cítil sebevědomě a hezky. Je ale také důležité brát ohled na to, kam se oblékáme. Ne všude se hodí tepláky, podobně je to i se sakem a kravatou. „Nepodceňujte sílu základu. Džíny, černé či bílé tričko a denimová bunda se ve vaší skříni neztratí. Nezapomeňte na doplňky, jako jsou hodinky, výrazné náušnice, ale i barevné laky na nehty,“ radí Nikola.

Sluneční brýle a výrazné kabelka nezapadnou

Jak hezky kombinovat nové a staré, nám v praxi ukázaly sympatické a stylové holky z Czech Chicks. Mezi nepřeberným množství stánků vybraly několik kusů oblečení, který jsou letos trendy a vydrží i na další sezonu. „Vybrala jsem kousky, které jsou nadčasové. Jako například zelená parka, která se hodí jak na jaro, tak i na podzim. Dá se hezky kombinovat s basic tričkem, stejně tak ji můžete přehodit přes koženou bundu. Myslím, že to bude jeden z klíčových kousků i v příští sezoně,“ říká Veronika.

A dodává, že velkým hitem letošního jara jsou i mokasíny, které se skvěle hodí například k boyfriend džínům či denimové sukni. Trendem jsou i výrazné sluneční brýle a kabelky. „Letos frčí různé potisky a aztécké vzory. Může to být hodně barev, stejně jako jeden výrazný detail na černé kabelce,“ popisuje Veronika.

Hana z Czech Chicks (vpravo) se zákaznicí. O šmrncovní kousky na Jarmarku nouze nebyla. Veronika z Czech Chicks (vpravo), která společně s kolegyní Hanou prodávala na Jarmarku své nenošené oblečení.

Džínová bunda je pořád in

Nestárnoucí klasika, které bychom se v žádném případě neměli zbavovat, je také džínová bunda. A je úplně jedno, jestli je z 70., 80. či 90. let. Trio usměvavých dívek z blogu Vývařovna nám ukázalo, že láska k módě může procházet i žaludkem. „Vyrobily jsme si vlastní trička, tento model se jmenuje Dáma s hermelínem a pak máme ještě Krabí salát. Ideální právě v kombinaci s džínskou ze 70. let,“ ukazuje Jana, které si obecně módu z té doby velmi oblíbila.



VIDEO: Trendy podle blogerek: Nestárnoucí klasika z 70., 80. či 90. let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Její kamarádka Hannah oproti tomu nosí zase hodně 80. léta. „I letos jsou trendem vzory, to bude asi pořád,“ říká blogerka. „A také pyžama na denní nošení, jako mám já,“ doplňuje Jana a ukazuje svůj nepřehlédnutelný outfit doplněný výraznými designovými náušnicemi a metalickými teniskami na platformě. „Podpatky nejdou nosit pořád. Ale tyhle boty jsou měkké a pohodlné. A přitom jsou z konfekce,“ popisuje Jana.