Na Jarmarku OnaDnes.cz si nenechte ujít aukci věcí z šatníků celebrit

Dorazte, i kdybyste se měli jen přijít podívat a utratit pouze dvacku za symbolické vstupné. A rozhodně si vezměte fotoaparáty nebo mobily, protože za fotku na téma Nej úlovek z druhé ruky můžete vyhrát luxusní wellness pobyt v tatranském vodním ráji AquaCity.

Tereza Maxová zve na sobotní Jarmark Ona.Dnes.cz

VIDEO: Tereza Maxová zve na sobotní Jarmark Ona.Dnes.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nenechte si ujít hlavně aukci krásných věcí od VIP osobností. Ta začne v půl dvanácté a přispěly do ní kromě Terezy Maxové, jejíž nadace pak vybrané peníze předá prarodičům pěstounům na vzdělání vnučky, ještě Michaela Maláčová, Lucie Bílá a portál Odmaminky.cz. Osobně své věci do dražby přinesou herečky Zlata Adamovská, Iva Pazderková a moderátorka Primy a miss Monika Leová. Fotografie některých věcí celebrit najdete ve fotogalerii u článku.



Co na Jarmarku zažijete

Radost z úžasných nákupů originálních a stylových věcí za lidové ceny. Malou ochutnávku už prodávající vystavují na našem Facebooku.

Setkáte se s kamarádkami a nové tu určitě potkáte.

Pomůžete příspěvkem anebo zakoupením prakticky čehokoliv na vzdělání pro vnučku prarodičů - pěstounů.

Profesionálové s Baby Office se postarají o zábavu vašich dětí. (Více čtěte zde).

Seznámíte se na figuríně s tím, jak si správně provést samovyšetření prsů.

Zkusíte si cukrářské triky, které vám předvede Markéta z pořadu Božské dorty od Markéty.

Zúčastníte se doprovodných soutěží na pódiu.

Koupíte si za 25 korun lístek do tomboly a můžete vyhrát některou ze 164 cen v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Podívejte se na seznam cen .

. Můžete se zapojit do dražby věcí VIP hostů, která začíná v 11:30.

Užijete si líčení u stánku Gabrielly Salvete.

V prodeji bude také knížka psycholožky Marty Boučkové Když se hubnout nedaří, z ceny jde opět část do kasičky nadace.

Maminka Iva vám nabídne své sladké i slané pečivo, cukrářka Markéta bude prodávat dort ve tvaru Oněnky, postavičky z naší stránky, a svou troškou do mlýna přispějeme jako obvykle i my, redaktorky OnaDnes.cz například višňovým koláčem, švestkovými a jablečnými šátečky, žloutkovými věnečky, halloweenskými slanými muffinkami, švédským jablečným koláčem ...

Za zlevněné vstupné se můžete podívat na současně probíhající veletrh kosmetiky a kadeřnictví Interbeauty Prague, kde najdete stánek OnaDnes.cz. Můžete na něm soutěžit o ceny, nechat se nalíčit vizážistkou Mary Kay nebo si nechat vyložit osud z hvězd od astrologa Mialan Gelnara.

Cukrářka Markéta Krajčovičová

Kdy: 19.10. od 8:30 do 17 hodin (prodávající mohou vystavovat své věci od 6:30, nezabrané stoly budou k dispozici mezi 7:45 - 8:30

Kde: Stan před Průmyslovým palácem, Výstaviště Praha Holešovice

Vstupné: 20 korun, za které získáte tašku, noviny MF DNES a slevu na vstup na současně probíhající veletrh Interbauty Prague

Generální partner: Projekt For You na podporu boje proti rakovině prsu a ženských orgánů - více čtěte zde.

Mediální partner: Televize Prima Love

Partneři: Starbucks - výtěžek z prodeje věnuje Nadaci Terezy Maxové dětem - a

Baby Office - postarají se o vaše děti

Chcete vědět vše přednostně mailem? Přihlaste se na www.jarmark.cz, kde také najdete všechny informace.

Info pro prodávající: Na místo ke svým stolům mohou přijít mezi 6.30 - 7.30 hodin (mapka haly a rozmístění stolů). Dostanou růžovou pásku, která je zároveň vstupenkou na veletrh Interbeauty Prague. Přijet mohou autem, vyložit věci a zaparkovat v areálu, dle přiložené mapky.