Představte si nejšílenější outfit. V ulicích Tokia to bude slabý odvar

Japonská móda je svými neotřelými až bizarními modely známá po celém světě. Mnoho módních nadšenců ji kopíruje, pozornost jí věnují i světově proslulí návrháři. Japonská mládež dokáže nepředvídatelně kombinovat naprosto odlišné styly a libuje si, že v nich vzbuzuje pozornost. V ulicích proslulé čtvrti Harajuku se nechává fotit od náhodných turistů nebo profesionálních fotografů.

Tokijská čtvrť Harajuku, dříve Washington Heights, byla sídlem amerických vojáků a stala se velmi oblíbenou u mladých Japonců dychtících po kontaktu se západním světem. Po otevření prvního obchodního domu s mladou módou a přestavěním hlavní třídy na pěší zónu se Harajuku proměnila doslova v otevřené molo pro všechny módní nadšence.

Japonský fenomén kreativního oblékání se zrodil již v 60. letech, ale opravdový boom nastal až v 90. letech, kdy dokonce vznikaly módní časopisy mapující dění právě v ulicích Harajuku. Natolik byl tento módní kult v oblibě. Dnes tuto roli převzaly místní i světové módní blogy, které nejenže ve velkém informují o celé subkultuře a jednotlivých stylech, ale zveřejňují i ty nejšílenější a nejzajímavější kreace z tokijských ulic.

Lolity i punkáči

Může se zdát, že japonská pouliční móda je jen směsicí náhodně vybraných kusů, ale opak je pravdou. Modely jsou promyšlené do posledních detailů. Dohromady mixují aktuální japonské trendy, západní styl a ve velkém jsou ovlivněny hudební scénou, historií a komiksovými postavami. A rozhodně se nedá říct, že by některé materiály, vzory a střihy nešly dohromady. Na pěší zóně v Harajuku se potkávají stovky rozličných stylů. Například lolita look je styl doprovázený dětskými potisky, barevnými podkolenkami a infantilními doplňky.

Najdete tu i nebo kogal či salon boys styl, který je založený na kombinaci designérských značek, hip hopu a vintage módy. Temný styl visual key rovněž čerpající inspiraci z hudební scény – punku, metalu či gotiky - nebo ošare kei styl naopak hýřící barvami a pestrostí. V ulicích se kromě toho potkávají vyznavači skinheads, hipster stylu, punku, gotiky nebo teddy boys.

Japonci milují výrazné vzory, puntíky, zvířecí motivy, boty na vysoké platformě, rádi napodobují komiksové a pohádkové postavy, milují latex, krajku, pestré barvy a inspiraci čerpají i z folkloru a romantiky. Každý model je naprostý unikát. Mladí Japonci si často své modely vyrábějí sami, a proto je jejich móda označovaná za tzv. „haute couture fashion“ (oblečení šité na míru). Japonská móda ovšem nemusí být pouze o výstředních modelech. Některé kombinace mohou připadat vkusné i nám Evropanům. To když se ubere na barvách a extravagantnosti.