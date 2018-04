Japonsko na vašem stole

Šéfkuchaři, tohle nečtěte! Ve formě sushi, tedy malé roládky, se může objevit cokoliv, co vás napadne a vaše hosty nebo rodinu nadchne. Sushi ze sladké rýže se sušeným nebo kandovaným ovocem bude chutnat kamarádkám. Marcipánové sushi uprostřed s ořechem nadchne děti. A česnekové sushi se sýrem se stane hvězdou vaší silvestrovské oslavy. Experimentujte, co hrdlo ráčí, a trénujte i doma práci s hůlkami. Bude se vám hodit v sushi restauraci. Tam ale ani slovo o marcipánu nebo sýru. To by bylo harakiri!