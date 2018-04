Japonky si oblíbily spodní prádlo, které je o dvě čísla menší

Japonci milují nejrůznější vychytávky, od elektroniky přes zkrášlovací procedury a kosmetické produkty až po módní kousky. Fantazie tomuto národu rozhodně nechybí. A tak není divu, že přišli s horkou novinkou, nad kterou zbytek světa kroutí nevěřícně hlavou. Jedná se o titěrné spodní prádlo.

Zatímco většina z nás je zvyklá nosit kalhotky buď do pasu či na bocích, japonské ženy šly s jejich umístěním podstatně níže. Tenký proužek látky jim obepíná hýždě v dolní části, takže se jim pěkně rýsuje mezera mezi půlkami. Na první pohled se tak může zdát, že jsou uprostřed oblékání a že si „omylem“ vzaly o pár čísel menší velikost. Jenže omyl. Efekt nevhodné velikosti je přesně to, oč tu běží.

Podobně jsou koncipovány i podprsenky, které mají zhruba třetinovou velikost košíčku. Ve výsledku tedy Japonkám lezou prsa z ultramalého kousku oděvu ven. Ten už tak stěží zakrývá pouze bradavky.

Poddimenzované spodní prádlo vypustila na trh japonská firma s názvem Predator Rat. Minimum látky se snaží kompenzovat zdobností jednotlivých kousků. Vedle volánků a kanýrků se uplatňují i korálky či mašličky. Na své si přijdou i dívky sportovnějšího charakteru či milovnice military.

Přestože modely kalhotek a podprsenek nezakrývají téměř nic, jejich cena není zrovna zanedbatelná. Kalhotky stojí přibližně 600 korun, podprsenka pak okolo sedmi stovek. No a komplet vyjde zhruba na patnáct stovek. To jsou poměrně slušné peníze za něco, co by nás pravděpodobně škrtilo a tlačilo.

O pohodlí japonské firmě asi moc nejde, důležité je udělat díru do světa. A to se jim vcelku daří. Fotky jejich spodního prádla už obletěly svět.