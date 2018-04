Novým hitem jak zaujmout, jsou blikající nehty. Japonky si je chválí

Zní to jako bláznivý nápad, ale už měsíc po uvedení na trh se z blikajících nehtů stal trend populární zejména mezi mladými Japonkami. Nasazují se poměrně snadno, barevnou "ledku" manikérka prostě vloží mezi dvě vrstvy umělého nehtu. Existuje ale i samolepicí varianta.

Dioda se rozsvěcí ve chvíli, kdy se přiblíží k chytrému telefonu, ale i k turniketu na nádraží nebo ke čtečce platebních karet. "Frekvence, kterou čtečka s integrovaným obvodem vydává, se přemění. Díky tomu se pak LED světlo rozsvítí," vysvětluje jeden z vývojářů Hirokazu Hamamoto.

Nehtové designérky si vynález pochvalují, a to i díky momentu překvapení: "Je to hravé, protože to nebliká neustále," říká Juko Macucaka. Kdyby navíc nehty blikaly pořád, působily by příliš výstředně, dodává její kolegyně Juka Horiuči. "Lidem se podle mě líbí právě proto, že blikají jen občas, třeba když se dotknete svého telefonu."

Produkt, který vtipně propojuje krásu a technologii, nabízí zejména tamní kosmetické salony, ale od dubna si Japonky mohou pořídit i jednodušší sadu na doma. Třeba set šestnácti samolepicích nehtů, mezi kterými je jeden "svítící", bude podle serveru New York Daily News stát 1 200 jenů – v přepočtu asi 240 českých korun.

