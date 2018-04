Nadpozemské siluety japonské návrhářky zvou na její výstavu

Byla to jedna z přehlídek, které se jen tak nevidí. Místo oslnivých šatů a vysokých podpatků se na mole objevila stvoření připomínající pestrou směsici hrdinů ze sci-fi filmů. Prostorově objemné kousky byly navíc zhotoveny z materiálů, ze kterých si spíše zařídíte byt, než byste si je dávali do skříně. Jen namátkou lepenka, stříbrný izolační materiál, koberec nebo materiál, ze kterého se dělají matrace. Modelky se v nich úplně ztrácely a co z nich bylo nejčastěji vidět, byly nohy obuté do obyčejných tenisek.

Přestože nejnovější kolekce japonské návrhářky Rei Kawakubo stojí na organických a výrazných tvarech, byla zařazena do kategorie avantgardního designu pro běžné nošení. Těžko si však představit, že byste v ní vyrazili nakupovat.

Designérka modely vytvořila pro svoji značku Comme des Garçonssi a velmi svérázným způsobem si pohrává s tím, co by se v nadcházejících dekádách mohlo nosit. Autorčiny vize o ženských proporcích vystihuje strohý název kolekce Budoucnost siluet.

Nemluvná realistka

Kolekce s vesmírným nádechem je předobrazem Kawakubo retrospektivní výstavy, kterou od 4. května uvede Metropolitní muzeum umění v New Yorku. Expozice, jež má podtitul Umění meziprostoru, představí modely, které vytvořila pro módní dům Comme des Garçons. V historii instituce se jedná teprve o druhou výstavu, která představuje žijícího umělce. První byl Yves Saint Laurent v roce 1983.

Vedení muzea se prý snažilo návrhářku přemluvit dlouhé roky, než dala souhlas k uspořádání výstavy. „Jako kurátor jsem byl v těžké pozici, protože Rei nemá ráda, když se její tvorbu někdo snaží definovat a vysvětlovat. Líbí se jí, pokud si lidé její práci užívají a interpretují podle svého. Jenže kurátoři milují vysvětlování. Nezbylo mi však nic jiného, než se od něho oprostit a nechat oblečení, aby prostě jen existovalo v prostoru a bylo interpretováno na subjektivní úrovni,“ svěřil se Andrew Bolton, kurátor muzea magazínu Vogue.

Část výstavy už byla představena novinářům, Jedná se o modely od jara 1997 až do jara 2017. Jsou tam i ikonické kousky z kolekce Tělo potkává šaty a šaty potkávají tělo, která je návrhářčina oblíbená.

Podle něho má Kawakubo ráda nejednoznačnost a chce, aby se lidé vzdali předčasných hodnocení a sami si udělali vlastní obrázek toho, co vidí. Návrhářka je pověstná tím, že toho moc nenamluví, ale pokud už něco řekne, říká to velmi důrazně. „Myslím, že lidé mají pocit, že za tím, co říká, musí něco být. Ale ona stojí nohama na zemi. Je pragmatická a realistická,“ řekl Andrew Bolton.

Šéfka magazínu Vogue Anna Wintour tvrdí, že celá módní branže se nemůže dočkat až výstava oficiálně začne. „Je to návrhářka všech návrhářek. Má silné a originální vidění světa a myslím, že lidé na to budou reagovat,“ vyjádřila jedna z nejvlivnějších žen módního průmyslu.