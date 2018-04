Japonky loví muže na podprsenky hrající svatební pochod

V podprsence jsou zabudovány elektronické hodiny, které obrazně odtikávají její majitelce čas. Vloží-li šťastná novomanželka do mechanismu podprsenky snubní prstýnek, zpětné odpočítávání se zastaví a prádélko zahraje Svatební pochod skladatele Felixe Mendelssohna.

Podprsenka má také držáky na tradiční pečeť, kterou někteří lidé používají ke stvrzení kontraktů, a na pero pro případné podepsání svatební smlouvy. Počet sňatků v Japonsku klesá a Japonky se vdávají v průměru ve více než 28 letech. To je relativně pozdě na zemi, v níž se kdysi mělo za to, že svobodná příslušnice něžného pohlaví je ve 25 letech "za zenitem".

Podle mluvčí firmy Keiko Masudové výrobek jistě potěší moderní Japonky, které už nadále nejsou odsouzeny k tomu, sedět skromně v koutě a čekat, až se o ně začne zajímat potenciální manžel.

"Japonské ženy se stávají průbojnějšími než muži, aktivně se snaží najít si ženicha, zatímco v minulosti to byli muži, kdo si volil životní partnerku," konstatovala. Role se tu zcela obrátily. Podle vládních statistik je téměř 57 procent žen do 34 let svobodných, ačkoliv své služby nabízí na 3 800 japonských seznamovacích kanceláří.