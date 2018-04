Japoncům může být na záchodech horko

"Zaznamenáte-li jakoukoli poruchu, měli byste okamžitě zavolat opraváře," řekl Šoiši Jaširo z tokijské požární stanice.

Letos museli její zaměstnanci zasahovat při čtyřech požárech vzniklých na záchodech. Cizince tato zařízení většinou uvádějí v úžas změtí knoflíků, ale pro mnoho japonských domácností je to již nezbytné zařízení.

Lze si ho pořídit za 600 až 3500 dolarů a v Japonsku je už aspoň jeden takový záchod ve 40 procentech domácností.

Mluvčí firmy Toto, která vyhřívaná prkénka vyrábí, řekl, že ne všechny staré modely jsou nebezpečné a že výrobek by měl bez oprav vydržet deset let. Přiznal však, že prkénko by mělo být vyměněno při první známce poruchy.