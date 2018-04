Japonci na prvním místě v onemocnění rakovinou jater

Odborníci, které sdružuje, se shodli, že lidé starší 40 let by měli absolvovat jaterní testy, aby se tak zachytilo onemocnění jater v raném stadiu.Až 90 procent Japonců, kteří onemocní rakovinou jater, mělo v minulosti žloutenku typu B nebo C.Devadesát pět procent rakoviny jater se týká zhoubného bujení jaterních buněk a zbytek jsou vzácné nádory buněk nacházejících se podél žlučovodů.U japonských mužů je rakovina jater druhým nejfatálnějším nádorovým onemocněním po rakovině plic. Nejcitlivější skupina jsou muži od 50 do 65 let. U Japonek je rakovina jater v pořadí smrtelných chorob na čtvrtém místě.Podle odborníků bylo v Japonsku nakaženo virem žloutenky typu C mnoho lidí, kteří dostali transfúzi z krevní banky zřízené po roce 1945. Nejvyšší nárůst onemocnění byl zaznamenán v roce 1975, protože rakovina se prý objeví v průměru asi 30 let po virovém onemocnění jater.Preventivní jaterní testy by měly vyhledat osoby s virovým onemocněním jater nebo s cirrhosou a tito pacienti by měli být léčeni protizánětovými nebo protivirovými medikamenty. Výskyt rakoviny jater by se tak mohl údajně snížit až o čtvrtinu.