Janin příběh: Děti jsem nakonec vybojovala

Ještě ke všemu vydala rozsudek o dětech paní Krajníkové žena! Té bych nikdy děti nepřála, protože kdo přivede na svět děti, vytrpí si porodní bolesti vstává k nim v noci, kojí je, ten by měl mít respekt k matce.

Tuto soudkyni bych hnala před zodpovědnost. Jistě si musí uvědomit, že matka, která takto bojuje o své děti, je jen tak hned nedá a teď si představte tu kalvárii: Jet opět do Argentiny, absolvovat tamni soudy, které samozřejmě budou preferovat jejich stáního příslušníka. To by měla paní soudkyně také vědět. A to nemluvím o traumatu, které připravila dětem.



Tyto děti by takovouto soudkyni měly ještě po letech zažalovat. Vůbec nebyly vyslyšeny jejich názory a přání. Přitom všude ve světě je to běžné.



Já děti vybojovala



Holandský otec na mě také naházel veškerou smyšlenou špínu a soud děti přisoudil otci, jelikož se u soudu vyslovily pro oba rodiče. Vyřešila jsem to tak, a to radím každé ženě, že jsem si děti vyzvedla ze školy a zmizely jsme.



Za pár dní byl ktrátký soud, kde jsem oznámila, že se dětí nevzdám. Soud okamžitě vše přehodnotil a zmíněný soudce, který vydal rozhodnutí o tom, že děti mají být u otce, byl odvolán. Já jsem se vrátila do svého dmu v Nizozemsku i s dětmi.



Následovalo další stání, kde měl soud z předběžného opatření určit opatření trvalé. Otec neplatil alimenty, ale syn měl co týden nové hodinky apod. Samozřejmě, že to vše bylo z pomsty, protože já byla majitela domu atd. On musel odejít vysloveně s tím, co měl na sobě. Samozřejmě že se nechal také vyhodit z práce, aby nemusel platit. Děti se od něj distancovaly neboť mě i nadále pomlouval. Vše trvalo pět let.



V Nizozemsku je instituce pro ochranu dětí, a ta má své vlastní soudce - Kinder rechters psychology. Ti po celou dobu řízení situaci monitorují a podávají hlášení soudcům, který pak vynese konečný rozsudek.



Takže jedna paní soudkyně by v Nizozemsku neměla šanci uspět. A už vůbec ne s nařízením na odebrání dětí exekutory. Jsem přesvědčena, že paní by měla v Holandsku dosouzeno.

Záznam on-line rozhovoru s Marcelou Krajníkovou čtěte ZDE