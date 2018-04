Janek Ledecký: Nejlíp je mi s kytarou na jachtě

Už jako lídr skupiny Žentour patřil Janek Ledecký k nejoblíbenějším zpěvákům. Je několikanásobným bronzovým a stříbrným Českým slavíkem.

Kromě hitů jako například Proklínám, Všechno bude fajn, Na ptáky jsme krátký, Pěkná, pěkná, pěkná a Sliby se maj plnit… je autorem muzikálů Hamlet a Galileo, které u nás překonaly tisícovku repríz a nyní se vydávají na cestu do světa. Oba dva muzikály sklidily na Slovensku velký úspěch.

Se stejnou energií se pouští i do sportovních aktivit a vybírá si i mezi méně rozšířenými. V červnu se zúčastnil jachtařské soutěže v chorvatském Biogradu.

Kapitánský můstek ale přenechal jinému hudebníkovi – Lubomíru Brabcovi.

Film

LÁSKA NEBESKÁ

Když přeskočím takovou tu klasiku jako třeba Podraz, tak z poslední doby Láska nebeská, už jenom kvůli řemeslu. Mám radost, že přišla vlna britských filmů. Přijít na to, jak vyprávět otřepané příběhy novým způsobem, není jednoduché. Ale jde to. Z našich filmů mě dostal snímek Musíme si pomáhat.

Kniha

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Z našich zdrojů Občanský průkaz od Petra Šabacha. A Egypťana Sinuheta od Waltariho jsem četl poprvé v šestnácti a od té doby se léta držela na první příčce mé knižní hitparády. Už jsem se smiřoval s tím, že to bude napořád, když jsem objevil Toma Robinse. Přečetl jsem od něj všechno. Doporučuju Hubené nohy a všechno ostatní. Tedy pokud vás zajímá, jak gulášová konzerva, čajová lžička, špinavá ponožka a kolík společně putují ze západního pobřeží Ameriky do N. Y. a jak se zapojí do řešení arabsko-izraelského konfliktu.

Místo

MOŘE A HORY

V zimě jsou to hory, rád lyžuji a jezdím na snowboardu. V létě se přesouvám k moři, kde jezdím na windsurfingu. Všude s sebou tahám kytary, poslední dobou i klávesy. A když nefouká, nebo naopak v zimě fouká, tak si brnkám.

Člověk

MANŽELKA

Naštěstí je to moje žena. A ne třeba sousedova manželka. To mi dost zásadně usnadňuje život.