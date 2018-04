Jandovi chybí vůně cukroví

"Většinou cukroví dostáváme anebo kupujeme. Je ale pravda, že maminka doma vždycky pekla. Rád jsem jí pomáhal, vykrajoval jsem z těstíčka tvary a pak je mazal marmeládou. Ta vůně a atmosféra mi teď trošku chybí," zavzpomínal Petr Janda.



"Musím se přiznat, že mě Vánoce tak trošku každý rok překvapí. Jsou pořád v nedohlednu a najednou už nemám čas na nakupování dárků. Nechávám to na poslední chvíli," prásknul na sebe Janda.



Stejně jako u stále většího počtu rodin ani U Jandů ve vaně neplave vánoční kapr. "Kvůli mně tam být nemusí, já ho dokonce nerad jím. Raději si dám kuřecí řízeček," zasmál se zpěvák.



Zabíjení a kuchání ryb ho ale před léty neminuly. "Když byly děti malé, tak jsem to musel dělat. Bylo to vždycky šílený. Jako malý kluk jsem zabíjel kapra s tátou, a máma s mladším bráchou vždycky zdrhli do obýváku. Zavolali jsme je, až když bylo po všem," dodal Petr Janda.