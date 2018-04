Interiér začíná od židle, říká ředitelka Designbloku Jana Zielinski

Jana Zielinski Ředitelka Designbloku. Narodila se před 41 lety, Na přání rodičů začala studovat práva, ale ze školy po dvou letech odešla. Vystudovala Filozofickou fakultu UK.

Od roku 1999 spolu s Jiřím Mackem organizuje a řídí Designblok, který je dnes největší přehlídkou designu a módy ve střední Evropě. Oba jsou také producenty výročních cen Czech Grand Design a v roce 2010 založili galerii Křehký.

Je ředitelkou kreativní agentury Profil Media, která propaguje design.

S manželem, divadelním režisérem Thomasem Zielinským, mají dvě děti. Její „vyvdané“ příjmení je polského původu a vyslovuje se na začátku se „Z“.

Musí být designová věc drahá?

Nemusí. Je pravda, že kvalitní věci stojí víc, ale vyplatí se vám, protože je máte delší dobu, nerozpadnou se, nezačnou vám lézt na nervy.

V jakém prostředí byste nemohla žít?

V přeplácaném bytě, který je zahlcený nábytkem a různými předměty. Hrozně by mi vadil velký, překližkový nábytek, který je v domácnostech bohužel často vidět. To radši budu spát na matraci v prázdné místnosti. A pak by mi vadil koberec ode zdi ke zdi. Lepší je mít vylitý beton, vypadá dobře a snadno se udržuje.

Jak byste charakterizovala vkus Čechů, byť to bude zevšeobecnění?

Hodně nám pomohla IKEA, zaplaťpánbůh za ni. Bohužel ale ještě pořád spoustě lidí nedochází, že nemusí mít interiér zařízený hned, že je lepší si počkat než honem rychle nakoupit nekvalitní věci. Samozřejmě, velkou roli hrají peníze, ale já mám spoustu kamarádů, kteří jich třeba tolik nemají.

A tak, aby to měli doma hezké, zařizují postupně.

V pětadvaceti letech jste spolu s kolegou založili Designblok. Proč?

Inspirovali jsme se zahraničními festivaly. Tenkrát byly v Londýně a Milánu a my v Praze chtěli něco podobného. Chtěli jsme sem dostat mezinárodní designéry a zároveň podpořit českou designérskou scénu a také přitáhnout pozornost lidí. Hlavně jsme ale chtěli propojit designéry a průmysl a to se nám podařilo.