Jana Topolánková, dcera premiéra: Jsem po otci bojovník

Na on-line rozhovor přišla i přesto, že prý celou noc prokašlala. "Jsem strašně nachlazená," hlásila a vám pak připsala: "Můj oblíbený lék je slivovice." V redakci si dala černý čaj s citronem.

Na otázku, proč se její rodiče ještě nerozvedli, odpověděla: "Rozvod je poměrně stresová záležitost a v rámci toho, že sestra bude mít v dohledné době druhé miminko, bratr se chystá na přijímací zkoušky na SŠ a já na státnice, vyhodnotili jsme, že k rozvodu není vhodná doba."

Politikům nevěřím

Je dcerou premiéra, který před časem − nejprve v médiích, až pak doma − ohlásil odchod od rodiny k těhotné přítelkyni. "Já jsem tátu neodřízla, to on odřízl nás," tvrdí Jana Topolánková.

Narodila se jako druhé dítě Mirka a Pavly Topolánkových. Má starší sestru Petru, mladšího bratra Tomáše a od léta i nevlastního bratra Nicolase.

Před více než čtyřmi lety odešla z rodné Ostravy do Prahy studovat na Karlovu univerzitu kulturologii. V lednu odlétá na studijní stáž do Bruselu, kde chce sbírat materiál pro svou diplomovou práci na téma kultura a globalizace.

Dříve si prý dokázala představit, že by vstoupila do politiky, ale dnes má jiný názor: "Politikům nevěřím. Mám teď pocit, že by se to prostředí mělo změnit. V politice je stále málo žen, jsem skeptická k tomu, že je muži přijmou jako rovnocenné partnery."

Stejně jako její matka Pavla ráda cestuje. Společně podnikly cesty po Tibetu, Číně, Nepálu, Indii nebo Jižní Americe.

V budoucnosti by chtěla práci, kde by mohla využít jazyky (angličtinu a francouzštinu). "Mohla bych pracovat třeba na na ministerstvu, na ambasádě, v galerii," tvrdí.