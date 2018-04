Nejokatější česká herečka Jana Stryková měla být původně doktorkou

Vizitka: Jana Stryková (33) se narodila v Brně, vystudovala DAMU. Po škole nastoupila do Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Uspěla u přijímacích zkoušek na práva, ale na fakultu nenastoupila. Hrála v divadlech Bez zábradlí, Viola, v angažmá byla v Rokoku a ve Švandově divadle. Od roku 2010 má angažmá ve Vinohradském divadle, hostuje v A-Studiu Rubín, v Ungeltu, divadle Palace, Bolka Polívky a v NoDu. Hrála v televizních filmech, seriálech (Letiště, Dokonalý svět, Ordinace v růžové zahradě), dabuje. Věrným společníkem jí je pes Jonáš.

Její předkové z linie od tatínka prý pocházejí z Nizozemska. "U nás v rodině se traduje, že příjmení Stryk je původně Strijk a naši předci přišli před pár stoletími na Moravu, kde vyráběli habánskou keramiku," vypráví herečka pro pondělní vydání magazínu Ona Dnes. Bohužel nic víc informací o svých kořenech se nemohla dozvědět, prarodiče jí zemřeli okolo jejích šesti let.

"Zůstala mi jediná babička, maminka mé maminky. Bohužel je už upoutaná na lůžko. Ona je prototyp babičky z pohádky a mrzí mě, že jestli budu mít jednou děti, takovou babičku nezažijí, protože moje máma už je moderní žena z města," říká herečka.

"Babička byla vychovaná na venkově, chodila bosa a pásla krávy. Měla jiný pohled na život, žila v symbióze s přírodou. Dala mi spoustu rad. Permanentně mi třeba opakovala: Ber, když dávaj, utíkaj, když bijú. Tím, že zažila válku, chudobu, zemřeli jí sourozenci, od šestnácti byla ve službě, brala život s nadhledem a optimisticky, radovala se z maličkostí."

Jana Stryková vyrůstala v typické moravské rodině - tedy patřičně hlučné. "Dodnes, když se sejdeme, se překřikujeme a trvá, než se nám podaří si něco sdělit. Taky si ze sebe děláme pořád legraci, a to takovou, že někomu to může připadat, že jsme na sebe docela drsní."

Má o jedenáct let staršího bratra a o pět let starší sestru. Celé dětství se snažila, aby si jí vůbec všimli. "Nebyla jsem pro ně parťák," vysvětluje.

Ve dvanácti se s maminkou po rozvodu rodičů přestěhovala do Prahy. Z holky, která na základní škole měla samé jedničky a rodiče už počítali s tím, že z ní bude jednou doktorka, se po nástupu na gymnázium stala antišprtka, která měla problémy i do školy přijít ráno včas. Jak maminka zvládala její dospívání?

"Nebyla jsem nikdy moc poslušné dítě, dělala jsem opak toho, co mi kdo řekl. Ale mamka byla moudrá, dávala mi volnost, protože věděla, že jinak bych si ji vzala sama. Ten vztah byl postavený na důvěře. Mohla jsem se vrátit domů pozdě, ale musela jsem se vrátit v domluvený čas. Ale nebyla jsem puberťačka, co by měla potřebu pařit v klubech do čtyř do rána," říká herečka.

Letos Jana Stryková oslavila třiatřicítku. Nepřijde jí, že život utíká rychleji? "Čím dál víc. Ale je dobrý, že si to uvědomuju a nedělám tolik zbytečností. Když nechci někam jít, tak tam nejdu, nebavím se s lidmi, s kterými mi není dobře. Myslím, že na spoustu lidí můžu působit jako asociál, nejraději jsem totiž doma."