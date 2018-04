Outfit za pár korun. Hvězdný styl podle Jany Plodkové alias Single Lady

Možná nejste úplnou fanynkou arogantní Sabiny, která má pocit, že může šéfovat celému světu. Přesto je něco, čím tahle singl lady může inspirovat. Body k dobru si určitě zaslouží za perfektní kancelářský styl. Upnuté sukně, kabáty i velké kabelky jsou prostě chic i na protivné manažerce.

Její hlavní look přitom může sednout i ženám, které dávají přednost volnějšímu stylu a oceníte ho i při běžném nošení. V jednoduchosti je krása a to přesně platí i o outfitu Jany Plodkové alias Sabiny.

Outfit pro každou příležitost

„Kouzlo základních kousků šatníku spočívá právě v tom, že při jejich kombinování nemůžete šlápnout vedle a dají se nosit v podstatě na každou příležitost,“ ohodnotila singl lady Alžběta Pěkná, stylista ze Zootu. Na pracovní schůzku, do baru, na první rande, na poslední rande. Zkrátka kamkoliv.

Jeho základem je bílá košile, která by neměla chybět v žádném ženském šatníku. Pokaždé jiná může být díky detailům. Záleží jen na vás, jak moc konzervativní jste a jak moc přísný máte dresscode v práci.

Podobně univerzálním kouskem jsou i černé kalhoty se sámky. Spolu s košilí tvoří nestárnoucí duo. K němu se hodí obyčejný svetřík v libovolné barvě, který můžete nahradit béžovou mikinou se stuhami. Ty jsou výrazným detailem pro tuto sezonu.

Než upnutou sukni, raději bílou košili

Určitě nezapomeňte ani na doplňky, které dodají outfitu tu správnou šťávu. Teď v létě nemohou chybět sluneční brýle. Jejich tvar však volte pečlivě tak, by si rozuměl s rysy vaší tváře. Pak už se jen stačí obout do klasických Chelsea bot se vzorem hadí kůže a vyrazit do víru velkoměsta.

A jak se líbí styl single lady její představitelce Janě Plodkové? „V tom, co nosí Sabina, mě rozhodně neuvidíte. Nemám ráda ten administrativně ženský styl jako upnuté sukně a podpatky. Preferuji volnější věci. Košile, šaty nebo kalhoty, které oživím zajímavým doplňkem. Ať už botami, kabelkou nebo brýlemi,“ svěřila se herečka.

Moc ráda má tvorbu českých designérů, především Jakuba Polanky, ale také Kateřiny Geislerové nebo Pavla Brejchy. Jejich modely obléká ráda a často. Přesto je jejím oblíbeným kouskem bílá košile. „A brýle. To je bez debat,“ uzavírá herečka.