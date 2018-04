Luxus Janě Nečasové vkus nezkazil, říká blogerka z Módního pekla

O šatníku a sbírce kabelek, které byly u paní Nečasové nalezeny při domovní prohlídce, kolují po internetu hotové legendy. Manželka bývalého premiéra Petra Nečase si prý potrpí na drahé značky, kabelky nosí jedině od Vuittona a za oblečení utratí statisíce.

Přestože nejednu ženu by to svedlo ke kolotočové okázalosti, Jana Nečasová se většinou zvládá oblékat elegantně a vkusně, i když některých chyb se nevyvaruje.

Ženy ve věku Jany Nečasové, která letos oslaví padesátku, často dělají v oblékání tu chybu, že rezignují a chodí v džínách a bundě, nebo se zoufale chytají stébla mládí a dělají ze sebe směšné diblice. Na některých starších fotkách Nečasové je vidět, že měla také slušně našlápnuto: tetkovské šaty, mahagonové vlasy, kila navíc. Dnes je štíhlejší a nosí věci, které nejsou ani diblíkovské, ani extrémně usedlé.

Jak vypadat dobře, i když zrovna jdete z basy? Úzké černé kalhoty, bílé tílko a blejzr jsou spolehlivá aktuální uniforma, která je mírně elegantní a nedá se na ní moc pokazit. Jen bych na běžné nošení preferovala neprosvítající podprsenku a správnou velikost. České ženy se pořád ještě nerozloučily s tričkem a džínami, ze kterých eleganci nikdy nevyždímáte. Ani sakem a vuittonkou.



V podobném modelu načapali fotografové Nečasovou loni v červenci na cestě na bulvárně hojně propíranou snídani do Savoye: černé cigaretové kalhoty, vysoké podpatky a smaragdově zelený hedvábný top bez rukávů. Ačkoli to Nečasová tehdy předoplňkovala (náramek, čelenka, náhrdelník, sluneční brýle, ocvočkovaná kabelka a ještě květinová brož), základ byl univerzální a hodný nápodoby.

Tento kostým se sakem ve smokingovém stylu vypadá kvalitně a doplněk v podobě zářivě barevného šátku je klasika, která by mnohým ženám oblečeným ve smutných barvách velmi prospěla. Sako je ovšem Nečasové katastrofálně malé, u rukávů hrozí, že každou chvíli prasknou, a knoflík na břiše dokazuje, že pro ženy s většími prsy je konfekce prostě problematická. Miliony nemiliony.



A když jsme u těch smutných barev: černá Nečasové moc nesluší. Má modré oči, světlou pleť, světlé vlasy (navíc ještě zesvětlené) a v takto kontrastním oblečení vypadá bledě a nevýrazně. Příkladem budiž tento model:

Tmavě modrý monolit sice také není značka ideál, ale nositelka v něm vypadá mnohem svěžeji než v černé. Chválím jednoduché, nepřeplácané provedení, které zdobí jen zajímavé provedení kabátku s asymetrickým zapínáním a nápadná, ale také nepřečančaná kabelka.

Kvalitní kabelky bych na ulicích vídala mnohem radši než lesklé koženkové příšery ověšené řetězy. Nemusí přitom nutně stát desetitisíce – neznačková kožená kabelka stojí mnohem méně.

A ještě jedna věc se Nečasové musí nechat: bývá vždy dobře upravená. Nosí jednoduchý rovný nebo mírně zvlněný účes, má celkem dobře udělanou promelírovanou blond (než nepřirozený jednolitý peroxid udělaný po domácku je lepší vůbec neodbarvovat), chodí jemně nalíčená, má upravené nehty, někdy přírodní, někdy nalakované klasickou červenou. Nic, co by průměrná žena nezvládla, vzhledu to ale dost pomůže.



Jana Nečasová je dobrým příkladem toho, že peníze vás nemusejí nutně stáhnout k pozlacenému nevkusu, ale nejsou ani spásou tam, kde si jejich majitelka neví rady. Jednoduché elegantní modely, které jsem chválila, se dají vykouzlit i bez milionů; naopak sebelepší značkové věci nepomůžou, když nebudou správně sedět nebo budou mít nevhodnou barvu.



Příliš mnoho stylově nesourodých šperků – třpytivý, minimalistický, korálkový – vypadá úplně stejně, jako když na sebe sousedovic Natálka na diskošku navěsí všechno, co doma má. I kdyby to nakrásně byl Cartier, Tiffany a Bulgari dohromady. Než si koupit drahé konfekční sako, které se mi táhne přes prsa, nechala bych si, mít finanční možnosti jako Nečasová, ušít pár kostýmů na míru.