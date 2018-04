Nejsem jen pro jednoho muže, přiznává modelka Jana Knauerová

Vizitka Narodila se 16. 3. 1989 v Lovosicích.

Modelingu se věnuje od 16 let, patří mezi 50 nejvyhledávanějších modelek světa.

V současné době studuje na Baruch College (City University of New York) byznys a finance.

S přítelem Julesem založili produkční firmu, vyrobili například dvě reklamy pro populární aplikaci, seznamku Tinder. Jana Knauerová byla tváří Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu.

Už dlouho mi vrtá hlavou, proč se modelky na mole neusmívají. Máte pro to vysvětlení?

Protože to po nich nikdo nechce. Přece nemůžu jít po mole a jen tak se smát. Správně bych se ani do lidí neměla koukat. Vy byste snad chtěla, aby se na vás modelka smála?

Ano!

Fakt? To je divné. Ale je pravda, že i maminka se mě pořád ptá, proč se trochu neusmíváš? Lidi asi chtějí, aby modelky působily přívětivěji, ale my máme jasné instrukce od návrhářů, jak jít, jak se tvářit. Někdy po nás chtějí, abychom chodily pomalu jako víly, jindy zase rychle, tomu se říká power walk. Každopádně pozornost by měla být soustředěna na šaty, ne na modelku. I když teď si vybavuji, že jednu sezonu chtěla návrhářka Sonia Rykiel v Paříži, aby se její modelky usmívaly, stejně tak Betsey Johnson v New Yorku. Ale to je spíš výjimka.

Jaký styl nejraději nosíte?

Minimalistický. Nemám ráda přezdobené holčičí šaty, i když občas si i takové koupím. Většinou ale skončí zahrabané ve skříni, protože se v nich necítím.

Čtěte v magazínu City Life Velký rozhovor s modelkou čtěte v magazínu City Life. Vychází jako příloha deníku MF DNES v pátek 26. září.

Ano, váš styl je spíš pánský, proto jsme se rozhodli vás vyfotit jako vílu. Pro změnu. Nevadí vám, když vás média označují jako modelku s chlapeckým vzhledem?

Vůbec ne. Dokonce i rodiče mého přítele si nás občas pletou. Jsme si hrozně podobní, a když vejdu do dveří, občas se leknou, když si uvědomí, že to není Jules, ale já.

Když už jste zmínila vašeho přítele, řekněte o něm víc.

Je to Newyorčan, vystudoval filmovou produkci a je taky model. Seznámili jsme se při práci a tři roky spolu žijeme.

A spolu taky píšete blog Polyglamorous. Jedna jeho část je označena jako Polyamorous a váš přítel v ní popisuje, že žijete v otevřeném vztahu – on má kromě vás i jiné ženy a vy jiné muže. Jak se to seběhlo?

Jules jednou přinesl domů knihu The Moral Animal. Je mimo jiné i o tom, jestli je člověk od přírody monogamní tvor. Oba jsme ji přečetli a dlouho jsme se o ní bavili. Měla jsem v hlavě spoustu otázek týkajících se věrnosti, závazku, dětí… Ale uvědomila jsem si, že moje názory vyplývají z toho, v čem jsem byla vychovaná. Snažila jsem se definovat, co chci od partnera a co on očekává ode mě. Co to znamená být věrný. A když jsem se odpojila od konvencí, které vyžaduje většinová společnost, došlo mi, že sexuální exkluzivita není to, co je ve vztahu důležité.