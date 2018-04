Na mateřské se ze mě stala plachá laň, říká Jana Kirschner

Vizitka Jana Kirschner se narodila 29. prosince 1978 v Martině na Slovensku.

Hudbě se věnuje od dětství. V roce 1997 vydala první album Jana Kirschner.

V roce 1999 vydala album V cudzom meste, získala také prvního Zlatého slavíka.

Spolupracovala s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou na albu Mohlo by tu být i líp. V Česku se stala známou i díky písni Bude mi lehká zem.

V roce 2005 odešla do Londýna, kde s producentem Rossem Cullumem nahrála album Shine. Po dvou letech se vrátila na Slovensko.

Její zatím poslední album se jmenuje Moruša biela.

S britským muzikantem a producentem Eddiem Stevensem má tříletou dceru Matildu. Žijí střídavě v Praze a Londýně.

Poslední tři roky se na pódiu vyskytovala jen občas. Užívala si dceru Matildu, letos se však vrátila do hudebního byznysu. Byl to pro ni šok.

"První půlrok jsem často propadala panice. Tři roky jsem byla na mateřské dovolené a až na pár výjimek jsem se práci vůbec nevěnovala. Stala se ze mě plachá laň, jakýkoliv tlak ve mně vyvolával totální paniku. Chvíli mi trvalo, než jsem se otřásla a zvykla si, že jsem opět součástí světa a získala sebevědomí," říká zpěvačka v pondělním rozhovoru pro magazín Ona Dnes.

Těhotenství Jana Kirschner neplánovala. "S přítelem jsme jeli na výlet na anglický venkov a já jsem tam měla hrozné výkyvy nálad. Viděla jsem na poli pasoucí se krávu s malými telátky a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem si řekla, že tady něco nehraje. Byl to sice krásný pohled, ale ne natolik, abych začala brečet," směje se.

Když si udělala těhotenský test, střídání nálad se vysvětlilo. O čtyři a půl roku starší přítel, muzikant a producent Eddie Stevens, byl nadšený. "Já ovšem v šoku," říká Kirschner.

Překvapená byla v souvislosti s mateřstvím i z dalších věcí. Třeba z toho, jak otec jejího dítěte pojal péči o dceru. Je z velké rodiny, tak je naučený v domácnosti pořád něco dělat.

"Na začátku to bylo trochu otravné, když mi říkal, že mi chce se vším pomáhat a skutečně to tak dělal. Někdy to bylo ve fázi, kdy jsem si říkala, že tohle přece muži nedělají," říká Jana Kirschner. Její partner například důkladně nastudoval knihy o mateřství.

"On už třeba dnes ví, co dělat, až se dcera poprvé opije. Má to načtené až tak, že když jsem udělala nějakou chybu, opravoval mě, nebo řekl, ať nalistuju stranu 140, kde je to všechno napsané. Tohle většinou dělají matky. Na druhou stranu se dítěte vůbec nebál, dělal všechno, přebaloval, krmil. V tomto směru se ně něj dá absolutně spolehnout," pochvaluje si zpěvačka.