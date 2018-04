Jana je důkazem, že i za 3 měsíce se dá zdravě zeštíhlet

9:15 , aktualizováno 9:15

Zhubnout za tři měsíce 8 až 10 kilo? Jana se o to pokusila v rámci našeho projektu Fit do plavek. Ačkoli se jí toto přání ne zcela podařilo, má být na co hrdá. Zbavila se téměř šesti kilogramů přebytečného tuku, zpevnila a vytvarovala si postavu, zeštíhlela.