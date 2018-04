Jana hubne do plavek, po měsíci si polepšila z obezity do nadváhy

Jana je jednou ze dvou žen, které jsme vybraly do našeho projektu Fit do plavek, jehož smyslem je s pomocí osobní trenérky do tří měsíců výrazně vylepšit svou postavu. Jana vážila 87,7 kilogramu při výšce 170 centimetrů, jejím cílem bylo zhubnout o osm až deset kilogramů. Daří se jí to?

"Váhově šla Jana o dvě kila dolů. Získala však ku prospěchu téměř kilo svalové hmoty na úkor tukových zásob, které šly o dvě procenta dolů," řekla iDNES.cz Janina osobní trenérka Veronika Mráčková z pražského fitness klubu Holmes Place Energy Smíchov.

Z obezity je jen nadváha

Z hlediska BMI se Jana dostala pod hranici 30, čímž se tabulkově posunula z 1. stupně obezity do kategorie nadváhy. "Ze zdravotního hlediska už to není tak rizikové," konstatovala cvičitelka Veronika.

Jana si po prvním měsíci polepšila i v rámci svých fyzických schopností. Vytvořil se jí pevnější svalový korzet, který jí umožní zvládat větší zátěž. Díky cvičení dokáže lépe ovládat své tělo. Je to výsledkem toho, že Jana chodí do fitka takřka každý pracovní den.

"Společně trávíme dvě hodiny tréninku. Využíváme zejména powerplate a kombinujeme to s dalšími druhy cvičení, jako jsou TRX, bosu," popisuje Veronika Mráčková. Jana si Power Plate oblíbila, a proto navíc dochází na lekci Power Platu, kterou doplňuje chůzí na pásu. Tím získává větší stabilitu, sílu a kondici.

Ani o víkendech Jana nezahálí, byť tráví volný čas s rodinou. Věnuje se aspoň aerobním aktivitám, ať už chůzi v terénu nebo jízdě na in-linech.

Začátek na běžeckém pásu

Trénink obvykle Jana začíná na běžeckém pásu. "Důraz klademe na tepovou frekvenci, kterou Jana musí hlídat v oblasti aerobního pásma," říká Veronika Mráčková z Holmes Place Energy Smíchov.

Pak následuje dynamické protažení jako příprava na hlavní část tréninku. "Ten bývá zpravidla obohacen o cviky na Power Platu a v prvních týdnech víceméně s vlastní vahou nebo menší zátěží. Kombinujeme cviky jak statického, tak dynamického charakteru," vysvětluje Veronika.

Naměřené hodnoty Váha: 85,7 kg

Procento tuku v těle: 40,2 %

Procento svalů v těle: 26,7 %

BMI: 29,7

Bazální metabolismus: 1621 kcal

Po zhruba 50 minutách následuje opět protažení nejvíce zatěžovaných svalů, případně ještě krátká chůze na běžeckém pásu.

Tělo v neustálém stresu

Podle trenérky má Jana rezervy v intenzitě cvičení, což ovšem potřebuje svůj čas. "Není třeba nic uspěchat," říká Veronika.

Janě se s její pomocí podařilo již během relativně krátké doby zvýšit podíl svalové hmoty, která hraje důležitou roli z hlediska hubnutí. Svaly totiž mají větší energetické nároky, takže při hubnutí je důležité nejen "odhazování" tuků, ale také nabírání svalstva. Svaly zajistí lepší udržení váhy a zamezí zpomalování metabolismu.

"Janin největší problém je podle mého názoru čas a cestování mezi prací a domovem. Tím Jana stráví téměř celý pracovní týden a o víkendech většinou opět cestuje za rodinou. Její tělo je tedy v neustálém napětí a stresu, který se může projevit ve výsledku negativně na Janině snaze zhubnout," upozorňuje Veronika Mráčková.

Další zpevňování svalů

V následujících týdnech bude Jana při cvičení pokračovat v dalším zpevňování svalů, které tvoří takzvaný svalový korzet.

"Ale postupně budeme přidávat na intenzitě tréninku, samozřejmě s cyklickým průběhem tak, aby i fáze odpočinku měla své místo," konstatovala Veronika. Dodává, že musí Janu za dosavadní snahu pochválit.

"Je optimisticky naladěná, s chutí na sobě pracovat. Pokud i nadále bude Jana přistupovat k tréninku s takovou energií jako doteď, dosáhne svého vytouženého cíle," věří trenérka Veronika Mráčková.