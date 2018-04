Jana Herzogová: Faktor deset používejte celoročně

Jak vlastně škodí sluneční paprsky?

Ultrafialové záření nedělá dobře nejen kůži, ale i očím. Na kůži vadí jednak okamžitě, to poznáte tak, že jste prostě spálení, vyskočí vám opar, nebo se osypete. Další, daleko horší, je poškození, které se neprojeví hned, ale až po letech. Kůže si totiž všechny spáleniny pamatuje a reaguje nejen předčasným stárnutím, ale hlavně možností vzniku kožních nádorů. To samé platí o očích, vystavujete-li je dlouhodobě slunečním paprskům bez brýlí, zvýší se pravděpodobnost vzniku šedého zákalu.

Existují fyzikální a chemické filtry, jaký je mezi nimi rozdíl?

Fyzikální filtr záření odráží, chemický jej pohlcuje. Na opalovacích prostředcích je uvedeno celé složení, ale na rozlišení byste musela znát jejich názvy a to není potřeba. Důležitější je vědět, že opalovací prostředky je třeba nakupovat v lékárně, nikoli v supermarketu či drogerii. Měly by obsahovat ochranu proti UVA i UVB záření. V lékárně se prodávají ty kvalitnější, které skutečně kůži chrání, a také vám tam jsou schopni odborně poradit.

Je důležité také to, co ve dnech, kdy se opaluji, jím a jak piju?

V letních dnech je třeba dodržovat zvlášť pečlivě pitný režim a ideálně zdravá strava by měla být samozřejmostí. Polykat další vitaminy, pokud jíte zdravě, zvláštní význam nemá. Jako doplněk stravy je možné užívat betakaroten, pomůže k hezké barvě opálení, ale pozor, sám o sobě před spálením kůže nechrání. V každém případě je důležité se mazat opalovacími prostředky.

Jak často je nutné se mazat a kolikrát? Stačí jednou denně?

Důležité je namazat se přibližně půl hodiny před tím, než půjdete na sluníčko, teprve po této době začne krém účinkovat. Nedejte se přesvědčit od některých výrobců, kteří garantují, že se stačí namazat „jednou denně“. Opakovaná aplikace opalovacích prostředků je nutná, zvláště po koupání, nebo když se zpotíte při sportování. Krém se také setře, když ležíte na dece. Při dlouhém pobytu na slunci obnovujte vrstvu tak jednou za dvě až čtyři hodiny. Počítá se, že potřebné množství je dva gramy na centimetr čtvereční.

Slyšela jsem, že nemá cenu používat nižší faktor než 25, je to pravda?

Pro našince, tedy lidi, kteří patří nejčastěji k fototypu dvě a tři, se doporučuje běžně faktor minimálně 15, u moře a na horách pak třicítka. Začínat by se mělo velmi opatrně, vždy s vyššími ochranným filtry a na krátkou dobu. Spálit se lze již po 20 minutách. Přirozený ochranný faktor kůže se dá porovnat s filtrem dvě až tři, takže není nijak velký. Když už kůže trochu zhnědne a zvykne si, můžete používat faktory nižší, například doma desítku a u moře a na horách dvacítku. Pokud ovšem nechcete, aby kůže předčasně stárla nebo se na ní tvořily nádory, měli byste používat faktor deset celoročně a trvale.

Jak je to s malými dětmi? Prý by se měly víc chránit?

Děti do dvou let by se neměly opalovat vůbec, pokud jsou venku, měly by být namazány krémy s ochranným filtrem minimálně 30 speciálně vyrobeným pro děti. U starších dětí doporučuju používat vyšší filtry a pokud možno je nenechat cíleně opalovat.

Co opalování v těhotenství?

To bych nedoporučovala vůbec. Hrozí totiž nejen vše, co už jsem uvedla, ale navíc se na kůži mohou utvořit vlivem hormonálních změn pigmentové hnědé skvrny.

Je dobré si základ opálení pořídit v soláriu?

Osobně doporučuji, pokud vůbec, nejít do solária, ale ke kožnímu lékaři, který je vybaven umělými zdroji ultrafialového záření, a ten vám poradí.

Prý se opálená kůže už nespálí, je to pravda?

Není to pravda, záleží na době expozice, nadmořské výšce, fyzické aktivitě. Opálená kůže je jen jakoby vyšší fototyp, pokud nejste černoch, můžete se spálit vždy.

A co oblečení? Ochrání dobře před UV zářením?

Oděv samozřejmě chrání, i když ne úplně. Na některých oděvech je už dnes označení podobné jako na opalovacích prostředcích, značí se písmeny UPF a dokonalou ochranu poskytuje to s číslem 50 a vyšším.

Je nutné se mazat i při běžné denní cestě do práce, kdy jsem na slunci pár minut?

Ideální je používat fotoprotekci denně v kosmetických prostředcích bez ohledu na to, zda je slunce, nebo ne.

Existuje nějaký trik, jak si opálení co nejdéle udržet?

Bez samoopalovacích krémů nikoli, záleží jen na vaší kůži.

Nemohou ochranné faktory kůži nějak uškodit?

Ne, pokud vznikne alergická či iritační reakce, bývá spíše na přidané parfémy či samotné základy, na filtry je alergie vzácná.