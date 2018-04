Jan Svěrák si pod stromeček přeje námět k novému filmu

Poslední film Jana Svěráka Tmavomodrý svět byl letos s úspěchem uveden do kin. Snímek už byl zakoupen do třiceti zemí, mezi nimiž nechybí například Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Brazílie a země Středního a Dálného východu. Ve Spojených státech má premiéru 28. prosince a od února příštího roku se začne promítat v Rakousku a v Německu.



Členové České filmové a televizní akademie vybrali Tmavomodrý svět, aby se ucházel o nominaci na cenu americké Akademie filmových umění a věd - Oscara.



Otec a nejbližší spolupracovník Jana Svěráka, herec a režisér Zdeněk Svěrák, neskrýval velkou radost. " Asi tušíte, že jsem rád, protože tím se dostal Tmavomodrý svět na startovní čáru. Ten hlavní maratón ale teprve započne. Americká filmová akademie totiž musí rozhodnout, zda uzná, nebo neuzná, že je náš film hodný zařazení do soutěže. Víc vám zatím nemohu říct. Musíme počkat, jak to dopadne," řekl Svěrák starší.



Spoluprácí s otcem získal Jan Svěrák již dvě oficiální nominace na tuto prestižní cenu. První si vysloužil za film Obecná škola v roce 1992. Americká filmová akademie ocenila Oscarem za nejlepší cizojazyčný film však až jeho pozdější snímek Kolja z roku 1997. Při předávání cen tehdy Jan Svěrák prohlásil, že za několik let přivezou z USA prvnímu Oscarovi bratříčka.

