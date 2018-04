Jan Rosák prozradil rodinný recept

ROSÁKOVA SPECIALITA: Bešamelová omáčka s houbami "Recept je velmi jednoduchý a rychlý. Houby nakrájím na plátky, dám na rozpálený olej na pánev, osolím a mírně okmínuji. K tomu přidávám na kousky nakrájenou anglickou slaninu, pořádně nechám osmažit a nakonec všechno zahustím bešamelovou omáčkou. Ta se smíchá s uvařenými těstovinami a je to naprosto báječné," prozrazuje svou specialitu Jan Rosák.

"Naposledy jsem byl na houbách v pondělí brzo ráno. I když v minulých dnech bylo dost sucho a chladno, našel jsem slušný úlovek. Tvrdím, že houby mají jít na talíř rovnou z košíku, a tak ihned posloužily jako snídaně," prozradil Jan Rosák.Přiznal, že miluje smaženici, maso na houbách, smažené houby i vánočního houbového kubu. Nejraději ale připravuje svoji oblíbenou specialitu. Bavič má v Brdských lesích svá místečka a bez úlovku se domů nevrací.S pýchou vzpomíná na houbařské žně před dvěma lety, kdy na jeden zátah našel padesát urostlých praváků. Na sběr hub se ale zatím neúspěšně snaží vycvičit své domácí mazlíčky."Marně se pokouším vycvičit na houby naše psy. Usiluji o to už několik let, ale zatím to vůbec nefunguje. Začínám mít dokonce pocit, že mají v lese úplně jiné zájmy, že je to pro ně jakási čtenářská výprava. Všechno totiž očichávají, jsou neustále ve střehu, ale houby najít neumějí. Určitě je to však naučím. Jsem od přírody optimista a věřím všemu," zasmál se Rosák.