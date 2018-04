Jan Burian: Nejsem dobrosrdečný optimista

Tento dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí pravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust.



Která vlastnost je pro vás charakteristická?

Vypadám jako vzdálený příbuzný medvídka Pú, ale nejsem. Podobám se spíš Ijáčkovi.



Kde na zemi, či mimo ni, byste rád žil?

Střídal bych to – chvíli s nohama na zemi, pak zase s hlavou v oblacích.



Na co byste měl rád talent?

Na chápání souvislostí.

Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den?

Ať Mýrdál zůstává s touto krajinou – Mýrdál je totiž ledovec na Islandu, kolem kterého každé léto cestuji.



Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí vás?

Někdo to rád horké a Zahraj to znovu, Same.



Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Smát se vlastním vtipům.



Kým byste rád byl?

Sebou samým, se stejnými zkušenostmi, jen o třicet let mladším.



Které své chyby byste se rád zbavil?

Žravosti? Nevzdělanosti?



Co by pro vás bylo největší neštěstí?

Kdybych měl moc volných minut, které by se mi neustále převáděly z minulého období.



A jak by naopak vypadala dokonale šťastná chvíle?

Naopak minuty naplněné činností, láskou a tvorbou.



Koho z historie obdivujete?

Svatého Františka z Assisi.



Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Trpělivosti, laskavosti, inteligence, tvořivosti, empatie.



A čeho si nejvíc vážíte u muže?

Trpělivosti, laskavosti, inteligence, tvořivosti, empatie – není nás mnoho takových.



Čeho ve svém životě nejvíc litujete?

Ztraceného času v nejširším slova smyslu.



V jaké situaci lžete?

Když nechci, aby pravda vyšla najevo.

V jakém stavu mysli se právě nacházíte?

Jsem trochu ve stavu destrukce, neboť mi vyšla deska a poprvé v životě musím dělat promotion, to jest odpovídat na tisíce otázek, mezi nimiž ty Proustovy patří k nejnormálnějším.



Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují?

Spousta lidí si myslí, že jsem dobrosrdečný optimista. Nejsem.



Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost?

Kdybychom se mohli třeba na jeden víkend sejít (včetně těch, kdo už umřeli) a tam si pěkně o všem důležitém poklábosit.



Kdo nebo co je největší láska vašeho života?

Já to dobře vím, ale vám do toho nic není.



Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Toho, co jsem napsal a natočil. A pak nějaké osobní věci, dopisy a tak...



Z čeho máte největší strach?

Ze zbytečných smrtí.



Jak byste chtěl umřít?

Smysluplně a pokud možno dočasně.



Co je váš doposud největší životní úspěch?

Že jsem se doposud vždycky ráno zase probudil. Ale nerad bych to zakřikl.



Jak nejraději trávíte čas?

Když jsem při smyslech.



Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Bůh, jestli je.



Jaká je vaše oblíbená cesta?

Z pokoje do kuchyně (zastávka u lednice) a do postele nebo zpátky, jak kdy...



Máte nějaké životní heslo?

Spoustu. Některá si dokonce odporují, ale mám je stejně rád.



Jako co nebo kdo byste se chtěl příště narodit?

Kdybych mohl smlouvat, tak bych se snažil ukecat, abych si v příštím životě pamatoval, kdo jsem byl v tomhle.