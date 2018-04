Jamie Oliver zvažuje konec kariéry, chce být hlavně dobrým otcem

„Nikomu jsem to ještě veřejně neřekl. Je mi 42 let, mám pět dětí a vlastně tak trochu přemýšlím, co bude dál. Snažím se být dobrým tátou. Mohl bych odejít do důchodu. Říkám si, proč neodvedu svého syna do školy každičký den?“ prohlásil Oliver pro list The Sun.

Televizní šéfkuchař s bývalou modelkou letos v létě oslavili 17. výročí svatby. Manželé jsou známí tím, že si libují u dětí v netradičních jménech, která jsou inspirována vlčím mákem, růžemi, kopretinami, duhou či medvědem. Nejstarší dcera se jmenuje Poppy Honey Rosie (15), další je Daisy Boo Pamela (14) a třetí je Petal Blossom Rainbow (8). Sedmiletý syn se jmenuje Buddy Bear Maurice a nejmladší potomek je také syn a jmenuje se River Rocket (1). Rodina žije na severu Londýna v domě ze 17. století s osmi ložnicemi.

Přestože si trochu šlape na jazyk, má essexský přízvuk a ve škole mu to moc nešlo, stal se Jamie Oliver jedním z nejvlivnějších lidí v Británii. Poprvé se v televizi BBC objevil v roce 1999 v pořadu Šéfkuchař bez čepice. Od té doby vybudoval síť restaurací, bojuje za zdravější stravování školáků a napsal zatím 19 knih. Hodnota jeho majetku se odhaduje v přepočtu na čtyři a čtvrt miliardy korun.

Začátkem letošního roku ale šéfkuchař oznámil, že některé jeho restaurace musí skončit (Jamie Oliver zavře šest restaurací. Brexit zdražil italské surovin).