Zhubnout se dá i tancem. Který je ten pravý pro vás?

„Tanečně laděné hodiny jsou tak populární, protože jsou skutečně pro každého, ne jenom pro profesionální tanečníky nebo sportovní nadšence,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a pokračuje: „Kombinace aerobního pohybu, který má v sobě prvky posilování, je nejefektivnější jak na spalování tuků, tak pro formování postavy. Navíc taneční lekce skvěle působí na psychiku, protože pomáhají zlepšit náladu, snížit stres a získat nové přátele.“



Styl Salsa

„Salsa je vášnivý tanec, který se tančí hlavně v páru, kdy muž vede ženu, dává jí pocit bezpečí, dobrodružství a žena následuje a odměňuje muže svým úsměvem, svůdnosti a elegancí. Je to hra na parketě,“ popisuje barvitě svůj oblíbený tanec lektorka Agniezska Przyhoda a dále zmiňuje vášeň, dominanci i submisivitu, sexualitu i sensitivitu.



Pro koho se hodí: Pro ženy i muže všeho věku. Mohou tančit i těhotné s ohledem na svůj zdravotní stav. Dává důraz na ženský a mužský princip, svůdnost a sexy pohyby. Větší zájem tančit je rozhodně u žen, ty proto mohou na moha místech navštěvovat hodiny jen pro ženy a vyladit tak své pohyby i bez tanečního partnera.Dosavadní taneční zkušenosti zúročíte, ale obejdete se i bez nich.

Co procvičíte: Při salse nevyužijete jenom nohy v krokových variacích, ale rozpohybujete celé tělo kroužky a vlnkami.

Na co se tančí: Hudbu salsy nebo na jakoukoliv hudbu na 4 doby.

V čem se tančí: Pohodlné oblečení s důrazem na ženské křivky. Na hodinách se tančí v leginách, tričkách, tílkách, můžete mít sukýnku nebo kraťásky. Obuv buď taneční na podpatku, nebo jazzky, piškoty, balerínky, stačí i ponožky.



Styl 80´s style

Madonna, Michael Jackson nebo Depeche Mode? Pokud milujete písničky z osmdesátých let a chcete si na ně zatančit ve skupině, pak přesně tohle je styl pro vás.

Pro koho se hodí: Pro každého milovníka osmdesátých let. Tančí se ve skupině a kroky jsou jednoduché. Pokud má někdo zdravotní problémy, je vhodnější zvolit pilates nebo jógu se zkušenými lektory. Hodiny 80s style nejčastěji navštěvují ženy středního věku, jinak ale není věkově omezená.

Jak se tančí: „Hodina je rozdělena do dvou částí. První část se skládá z warm up (rozehřátí těla) a krátké variace na vybranou písničku z 80. let a ve druhé části se věnuji posílení problematických partií a finální cool down (protažení celého těla),“ vysvětluje lektor Rostislav Šrom z tanečního studia Dance Perfect.



V čem se tančí: Cokoliv pohodlného, sportovní obuv je výhodou.



Na co se tančí: Známé hitparádové hity z osmdesátých let

Styl Dancehall

„Taneční základ je samozřejmě výhodou, leč není zásadní. Kroky jsou dělané za účelem zábavy, takže by je mělo zvládnout co nejširší spektrum lidí. Tančí se jak samostatně, tak můžete kroky praktikovat v páru, což je samozřejmě větší zábava. Jsou kroky, které muži nedělají a platí to i naopak,“ vysvětluje lektorka Šárka Kobzová.



Pro koho se hodí: Nezáleží na věku, pohlaví ani fyzických dispozicích. V ČR je spíše oblíbený u žen, ale ve světe je to vyrovnané.



Na co se tančí: Dancehall, reggae, dnes se dancehall mísí s další elektronickou hudbou. Stále se rozvíjí jak tanec, tak hudba.

V čem se tančí: V pohodlném oblečení, které není nějak přesněji určeno.

Co procvičíte: Dancehall se zaměřuje na oblast pánve a hrudníku, ale samozřejmě tančíte celým tělem. Svaly, které zaměstnáváte nejvíc, jsou stehna, zadek břicho a záda.

Styl Reggaeton

„Fyzická zátěž spojená se zábavou a chytlavou hudbou. Člověk se prostě vyřádí. A pro hubnutí je to ideální kombinace,“ myslí si lektorka Martina Drašárová.

Pro koho se hodí: Lekce nejvíce navštěvují ženy ve věku od 18 do 45 let. Nehodí se pro těhotné ženy a osoby s problémy s páteří.



Co procvičíte: Fyzicky velmi náročné lekce, ve kterých se zapojuje svalstvo celého těla, při vysoké tepové frekvenci. Nejvíce se zaměřuje na dolní končetiny, především stehna, a flexibilitu zad. Typické pohyby jsou: shake, twerk, bounce, vlny. Nejvíce jsou zapojené svaly břišní, svaly zádové a stehenní.

Na co se tančí: Styl reggaeton např. populární Despacito



V čem se tančí: Vše je dovolené, stačí pohodlní obuv a oblečení. Nejvíc in jsou ale bikiny, kraťásky a sexy topy.





Styl PortDeBras

„PortDeBras je styl cvičení (často mylně označován jako taneční styl), který osloví hlavně ty, kteří hledají propojení relaxační hudby s ladným pohybem. Pro mě osobně je port de bras taková meditace v pohybu,“ popisuje lektorka Lucie Dědičová z Dance Perfect.



Pro koho se hodí: Mohou cvičit i těhotné ženy, pokud byly zvyklé cvičit i před těhotenstvím, ale samozřejmě záleží na tom, jak se budoucí maminka cítí. Hodiny jsou otevřeny všem bez rozdílu věku či fyzické kondice.



Co procvičíte: Vychází se ze základních fyziologických pohybů těla jako předklon, záklon, úklon a rotace ve všech možných přirozených pozicí nohou v kombinaci s pohyby paží. Důležitá je schopnost rolovat (odvíjet obratle) v plynulém provedení, což působí na páteř a jejích schopnost napřimovat se, bojuje proti kulatým zádům, povolenému břišnímu svalstvu, ochablé mezilopatkové oblasti apod.



Na co se tančí: Atmosféru lekce dotváří netradiční relaxační hudba.

V čem se tančí: V pohodlném oblečení naboso

Styl African Dance

Pro koho se hodí: Africký tanec je ideální pro všechny, kteří se nechtějí nechat svazovat přísnými pravidly a jde jim hlavně o radost z pohybu.



Na co se tančí: Hodiny doprovází hra na africké bubny.



Co se procvičí: Kromě jednoduché choreografie čekejte cviky zaměřené na celkové uvolnění, protahovací a zpevňovací cvičení, to všechno v souhře se správným dýcháním. Tento druh tance je vhodný pro zlepšení fungování kardiovaskulárního systému, tělesné zdatnosti a celkového zpevnění těla. Hodiny jsou určené pro ženy i pro muže. Tančí se většinou naboso a nepotřebujete k tomu žádné speciální oblečení ani pomůcky.

Styl Jazz Dance a Musical Dance

Láká vás klasická technika, ale třeba i skoky, otočky a zdvihání nohou?



Pro koho se hodí: „Tančí se samostatně a taneční průprava se hodí, ale není podmínkou. Člověk, který nikdy předtím neměl zkušenosti s tancem, musí však počítat s tím, že to ze začátku bude velmi náročné, než se rozkouká, probudí pohybovou paměť a zvykne si,“ vysvětluje lektor Tomáš Kuťák

Na co se tančí: Známější mainstreamové písně



V čem se tančí: V čemkoliv, co neomezuje v pohyby, někteří tanečníci si berou chrániče na kolena.

Co se procvičí: Nejvíce dostanou zabrat nohy, ale využijete každý sval v těle.



Styl MTV Dance

„Součástí lekce jsou i základy určitých streetových stylů, které se později zaměňují do následné taneční formy popřípadě choreografie, říká lektor tanečního stylu pojmenovaného po hudební televizi Ondřej Krysmánek

Pro koho se hodí: Není potřeba taneční průpravy, naučíte se základní kroky všech streetových stylů, které jsou zapojeny do MTV. Není vhodné pro těhotné nebo osoby s většími zdravotními problémy.



Na co se tančí: Tančí se především na pop/r&b hudbu, ale občas se i obměňuje.



V čem se tančí: Sportovní volnější oblečení a pevná obuv

Styl Modern Jazz

Pod názvem Modern Jazz se skrývá hned několik tanečních technik. „Modern Jazz kombinuje Jazz s uvolněnějšími technikami moderního neboli scénického tance. Více se zde pracuje s podlahou a důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie,“ vysvětluje...

V čem se tančí: Cokoliv pohodlného bez bot, pouze v ponožkách, aby byla vidět práce chodila, která je velmi důležitou součástí tohoto tanečního stylu.



Co procvičíte: Procvičíte nohy, rovnováhu, držení těla.



Na co se tančí: Moderní jazzová a další hudba



Styl Country Fitness

Aerobik v kombinaci s tancem na country hudbu a s kovbojským kloboukem na hlavě. Country Fitness střídá jednoduché kroky z country tanců a posilovací cviky z aerobiku.



Na co se tančí: Country hudba

V čem se tančí: Pohodlné oblečení, pevné boty, ručník namísto lasa a ideálně i pořádný kovbojský klobouk



Co procvičíte: Výhodou je kombinace pomalého a rychlého tempa i postupné zvyšování zátěže, takže cvičení zlepšuje kardiovaskulární či metabolické procesy a pomáhá spalovat velké množství energie.