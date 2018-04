Jaký jste stravovací typ? Odhalte chybné návyky a zhubněte

Pak by to chtělo vědět něco víc o jídle a jeho energetických hodnotách, začít o jídle přemýšlet a objevit pro sebe nějaký druh sportu. A nakonec se jen těšit, jak z vás do léta bude konečně štíhlá osoba.

Typ požitkářka

* Jídlo je váš koníček.

* Dovedete strávit hodiny pročítáním kuchařek a recenzí restaurací.

* Většina vašich obědů a večeří trvá dlouho, protože si vše vychutnáváte.

* Rády zkoušíte nová jídla.

* Klidně jídlo necháte na talíři, pokud vám nechutná.

DOPORUČENÍ:

To je ideální typ strávníka, pokud mezi jeho neoblíbenější chutě nepatří sladká a nelibuje si v tučných jídlech. Problémy s váhou mohou nastat, když si svého koníčku užíváte hlavně večer. Ukazuje-li vaše váha víc, než se vám líbí, zaměřte se hlavně u večeří na jídla plná zeleniny. A navíc, to je přece výzva - uvařit skvostnou lahůdku s minimem kilojoulů...

Typ nervák

* Jste pořád ve stresu.

* Zaháníte neklid či smutek jídlem.

* Máte potíže se uvolnit.

* Jíte rychle.

* Občas se přejídáte a máte žaludeční obtíže.

DOPORUČENÍ:

Celý den jste vystresovaná, takže k obědu si pro uklidnění dáte svíčkovou se šesti a ke kafi něco sladkého, co obalí nervy. Váha leze nahoru, což vás vytáčí ještě víc. Rada pro vás je předvídatelná - uklidněte se, zpomalte. Na jídlo si vyhraďte dostatek času, každé sousto pořádně rozžvýkejte.





Zjednodušeně platí, že čím déle jíte, tím méně jídla vám stačí k zasycení. Pro uklidnění mezi hlavními jídly si místo sušenky uvařte třeba relaxační čaj. Staňte se vyznavačkou dobrých snídaní - pokud ji správně sestavíte, budete mít dost energie do celého dne a ještě ze sebe budete mít dobrý pocit.

Typ manažerka

* Jíte často ve stoje, nebo dokonce při chůzi.

* Máte večer problém si vzpomenout, co jste během dne snědla.

* Jíte často z papíru nebo plastových krabiček.

* Stává se vám, že mezi hlavními jídly sáhnete bezmyšlenkovitě po něčem malém.

* Čtete, sledujete televizi nebo pracujete na počítači i během jídla.

DOPORUČENÍ:

Vaším prokletím je čas, respektive jeho nedostatek. Po jídle sáhnete, když máte hlad. A v tu chvíli je vám jedno, co to bude - hamburgry, rohlíky, sušenky - vše se počítá, hlavě že to mám teď a tady. Stává se vám, že celý den skoro nejíte a večer to napravíte dvojitou večeří. A přestože máte dojem, že jíte málo, kila pomalu, ale jistě přibývají.

Vaší šancí je plán, tak jak jste zvyklá z práce. Zapracujte si jídlo do svého harmonogramu. Ráno se nasnídejte, pokud máte děti či partnera, udělejte si z toho rodinný rituál. Do práce si přineste aspoň tři svačiny - nakrájenou čerstvou zeleninu, ovoce, libovou šunku. Obědy můžete spojit s pracovní schůzkou. A k večeři si dejte salát, polévku či maso se zeleninou. Po lehkém jídle se vám bude dobře spát a vaše manažerská duše bude ještě výkonnější.

Typ poslušná holka

* Dělá vám problém nechat na talíři zbytky.

* Neumíte odmítat nabízené jídlo, abyste neurazila.

* Dojídáte po dětech.

* K večeři raději sníte zbytky od oběda, aby se nemusely vyhodit, než plánovaný salát.

* Na každé akci, kde je nadbytek jídla, se přejíte.

DOPORUČENÍ:

Z vás musely mít babičky radost, jste to ideální dítě, které vždycky vylízalo talíř. Teď, když vás pozve kamarádka k sobě na kafe, jste schopna sníst chlebíčky, kus bábovky a potom misku ořechů, jen abyste se jí nedotkla.





Protože máte nutkání spotřebovat doma všechny zbytky, často vaříte různé zapečené těstoviny či brambory, protože tam se toho schová nejvíc. Jenže to jsou obrovské energetické bomby. Buďte na sebe tvrdá a řekněte NE. Kamarádce vysvětlete, že si z toho všeho dáte jen něco - ona za vás vaše kila shazovat stejně nebude. Zbytky pečeně místo do kolínek nakrájejte do salátu a vsugerujte si, že nechat na talíři nedojedené jídlo není ilegální a nemravné, bez ohledu na hladovějící děti v Africe.

A na akcích "sněz, co můžeš" ochutnejte to nejzajímavější, ale od všeho jen trochu. Ze své poslušnosti nic neztratíte, jen budete místo ostatních poslouchat svoje vlastní tělo - které se vám odvděčí.

Typ věčná dietářka

* Několikrát za rok zkoušíte novou dietu.

* Vaše váha se často mění.

* Rozpis jídla vydržíte plnit jen několik týdnů.

* Často podléháte dojmu, že si za něco "zasloužíte" odměnu v podobě jídla.

DOPORUČENÍ:

Postrach všech odborníků na hubnutí, protože vy jste přesně ten typ, který letitým úporným bojem prakticky zvítězil nad svým metabolismem KO. Teď vám nevěří ani slovo, a proto intenzivně pracuje na zásobách, čeká totiž, kdy zas od vás přijde ťafka v podobě další diety. Takže se s ním musíte skamarádit, aby se vám pomalu naučil věřit. Připravte se na to, že to je dlouhý proces.

1. Jezte často - aspoň pětkrát denně. Tím tělo přesvědčíte, že nouze nehrozí.2. Jezte zdravě a bez extrémů. Žádné "dneska si dám do nosu a zítra budu držet hladovku".3. Pokud je vaše nadváha vysoká, objednejte se k expertovi - pomůže vám sestavit takový jídelníček, s nímž nebudete hladovět, pochutnáte si, tělu nebude nic chybět a kila pomalu odejdou do věčných lovišť. V každém případě můžete svému tělu pomoci ještě tím, že se spolu se speciálním jídelníčkem začnete i trochu hýbat. Na to metabolismus opravdu dá...