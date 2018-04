Jakou máte zkušenost s jógou?

O. Dufek, výtvarník

S jógou jsem se prvně setkal, když jsem pomáhal kamarádovi instalovat výstavu - a on se najednou postavil na hlavu. Prý proto, aby se mu "rozsvítilo". Já jsem zatoužil po tom, aby se mi taky rozsvítilo: přihlásil jsem se tedy do kurs jógy a chodil tam asi rok. Díky tomu jsem si jednak vrátil kosti na ta místa, kam patří, ale hlavně jsem se oprostil od každodenních návalů stresu z vnějšího světa. Jenže s jógou je spojena celá filozofie, a já po čase zjistil, že na tu východní nějak nejsem - jsem spíš takový "ladovský" typ. Tak jsem toho na delší dobu nechal. Jenže vloni na jaře jsem cítil, že mě ten náš svět plný techniky a masmédií zase válcuje, a tak jsem se k józe vrátil - ale k trochu jinému směru, zaměřenému hlavně na relaxaci. Nejhezčí zážitek, který jsem při takové relaxaci zažil, měl podobu jakéhosi filmu odehrávajícího se v mé hlavě. Bylo to na provoněné louce před lesem, kde tančily víly - takové ty jako od Degase. Za nimi z lesa vystoupili myslivci a troubili na lesní rohy. Pak se všichni společně odebrali do vesnice - byly to určitě Hrusice! Šli tou krásnou vesnicí do kopce, který končil kostelem. Hned za dveřmi kostela byla pípa, ze které si všichni natočili po jednom pivu. Pak tančili před kostelem až do rána a já s nimi. Každému na světě bych přál, aby měl svůj kostel s tou pípou.

D. Havránek, lékař

Dlouhá léta jsem závodně šermoval a hrál tenis a také jsem byl ,blázen' do lezení po skalách, takže moje tělo dostalo dost zabrat - hlavně klouby a páteř. Díky józe jsem se dal zase perfektně dohromady a doporučil bych ji každému, kdo má podobné problémy, ovšem za předpokladu, že bude ke cvičení přistupovat s rozumem, což pro začátečníka znamená: po konzultaci s lékařem, nejlépe fyzioterapeutem, a pod vedením zkušeného cvičitele. Představa, že jógové cviky vždy a za každých okolností pomáhají, je totiž velmi nebezpečná. Na spoustu jógových poloh se musí organismus postupně a pomalu připravit, a když se provádějí bez takové přípravy, mohou více uškodit než pomoci._