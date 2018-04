Na spodním prádle se s muži neshodneme. Oni chtějí krajky, my pohodlí

O výběru dámského spodního prádla mají ženy a muži rozdílné představy. Pánové by nás rádi oblékli do sexy modelu, ale my toužíme po pohodlí, a tak dáváme přednost neutrálním barvám, podprsenkám s plnými košíčky a kalhotkám, které zakrývají celé pozadí.