Chcete mít doma čtenáře? Známe knihy, od kterých se děti neodtrhnou

Jednou za čas je od učitelů, rodičů nebo staromilců slyšet, jak hroznou literaturu dnešní mládež čte a jak to jde se čtenářskou gramotností českých dětí z kopce. problém je ale v tom, že velké množství knih doporučovaných školou dnešní děti neoslovuje, čtení je pro ně nepříjemné a nucené. Když pak zkusí sáhnout po titulu, který by byl zábavnější, jsou zpraženi dospělými za to, co to čtou za nekvalitní literaturu. Podle odborníků si ale dítě musí svou čtenářskou gramotnost postupně vybudovat, musí se naučit trávit čas s knihou (ale zpočátku klidně i komiksem nebo audioknihou), pak teprve jsou schopni pochopit a ocenit náročnější tituly.



„Mnohem horším rizikem jsou právě učitelé a rodiče, resp. prarodiče, kteří děti od čtení odrazují omezenou nabídkou či povinnou četbou „zaručeně kvalitní literatury“. Babičku, nebo mayovky, jinak raději nečti,“ myslí si Jana Codlová, která se ve společnosti Scio specializuje na čtenářskou gramotnost. A dále připomíná, že na zkaženou mládež i pokles vkusu si stěžuje jedna generace za druhou.



Třeba v současnosti populární Deníky malého poseroutky se můžou rodičům nebo učitelům lehce příčit názvem, ale neměli by se nechat odradit. Hrdina této knihy se stal natolik oblíbeným, že již vyšlo devět svazků jeho deníků, ve kterých školák píše o svých dobrodružstvích a patáliích nejen ve škole, ale i doma zábavným a hlavně uvěřitelným způsobem.



Bez motivace čtení nejde

Výzkum Národní knihovny z roku 2013 totiž ukazuje, že rozhodující vliv na čtení má rodina a škola a vzápětí dodává, že nejčastějším důvodem, proč děti nečtou knihy, je, že je to nebaví. Zahraniční články potvrzují, že motivace je hlavním předpokladem rozvoje čtenářských dovedností a čtenářství obecně, protože motivovaný čtenář snáze překoná počáteční překážky, získá větší sebejistotu, čte lépe a také více. Volný výběr knih přináší samostatnost a jistotu ve čtení.



Jak vybrat knihu pro dítě? Promyslete si pořádně úroveň čtenáře a vždy vybírejte knížky úměrně k věku dětí, a to jak obsahem, tak i grafickým ztvárněním.

Méně je někdy více, tedy nekupujte hromadu knih, ale raději jeden, případně dva dobře vybrané tituly.

Když si nejste jistí, zkuste sáhnout po populární knížce, u které dítě spíše podlehne zvědavosti a přečte si ji.

Knížky vybírejte podle zálib dětí, ne podle sebe.

Jestli máte pocit, že se vaše dítě nehne od počítače nebo mobilu, zkuste mu pořídit elektronickou čtečku knih a vhodné e-knihy. zdroj: Celé Česko čte dětem

Dle výzkumu Národní knihovny děti čtou nejčastěji tzv. povinnou literaturu. „Schválně se podívejte, jaké knihy jsou v seznamu povinné literatury vydané CERMATem. Kdo rozhoduje o tom, že zrovna tento seznam je ta „kvalitní literatura“? A prošel vůbec nějakými změnami za posledních pár let? Doba se mění. Nejezdíme drožkou, televizi nahrazuje počítač a přátelům neposíláme holuba se zprávou přivázanou k pařátku,“ myslí si Jana Codlová, která vyvíjí ověřovací testy a materiály na podporu čtenářské gramotnosti.

Některé knihovny se snaží držet krok i se svými mladšími čtenáři a na jejich stránkách najdete seznamy „doporučené literatury“. Pro rodiče pak mohou být vhodnou nápovědou, co přinést dětem domů, stejně jako krátký rozvor s knihovnicí.



Co vybrat? Klidně i e-knihu či audioknihu

Dětské bestsellery a knižní hity se snaží mapovat i projekt Celé Česko čte dětem. Důvodem byl výsledek průzkumu, podle kterého si 89 % dětí přálo k Vánocům knihu, ovšem celých 43 % nebylo spokojeno s darovaným titulem. Nejčastěji se rodiče netrefili do správného žánru, anebo dítě nezaujalo téma či samotný příběh.

Můžete začít pozvolna komiksem, vhodnou variantou jsou i stále populárnější elektroniké čtečky a audioknihy. Zahraniční výzkumy potvrzují, že poslech audioknih posiluje slovní zásobu, plynulost čtení, rozvíjí dovednost porozumět textům, pomáhá překlenout propast mezi slovy a jejich významem. Pomáhá i dětem s poruchou učení.



Co u dětí a teenagerů boduje?

Projekt Celé Česko čte dětem se ptalo více než tisícovky českých dětí zapojených do projektu na jejich oblíbené tituly. Deníky malého poseroutky milují čtenáři i čtenářky od devíti do čtrnácti let. Mezi oblíbené tituly mezi dívkami se pak dostal Deník mimoňky, který by se dal nazvat dívčí obdobou poseroutky. Mezi knižní stálice obou pohlaví se nepochybně řadí knihy o Harry Potterovi, další a další malí čtenáři touží mít celou sérii v knihovně a zájem o příběhy kouzelnického učně neslábne. Pomalu se z něj stává dětská klasika. Zdaleka ne všichni milovníci dobrodružství mají přečtené také Letopisy Narnie.



Mezi dívkami slaví úspěch i titul Babička drsňačka od známého britského autora dětských knih, kterou kritici zasypali chválou – nabízí nejen brilantní příběh a dávku černého humoru, ale také ukazuje dětem stáří jinou optikou a staví se tak proti předsudkům, které má vůči stáří na počátku i hlavní hrdina knihy.

Mezi čtenářkami také pokračuje zájem o upírskou tematiku rozpoutaný především trilogií Stmívání, ustupuje ale tradičním fantasy ságám jako Hra o trůny nebo Hunger Games nebo série Hraničářův učeň.



Nesmrtelná klasika

Ty se líbí i chlapcům, u nich navíc bodují ještě fantasy tituly Labyrint, Zaklínač a Eragon, případně knihy Terryho Prachetta a J.R.R. Tolkiena. Milovníci hororů ani dnes nedají dopustit na napínavé kousky Stephena Kinga.



Dívky si i dnes přečtou romány Jane Austenové (zejména Pýchu a předsudek) a Malé ženy od Louisy Alcottové. Ze současného čtení pro ženy bodovala kniha zimních romancí Sněží, sněží nebo některá z knih o Aristokratce od Evžena Bočka, ty volily o něco starší dívky. Pro klasické romantičky je trilogii Selekce, o cestě jedné dívky k princi i královské koruně.



Jak se čtením začít? Co a jak číst malým dětem



Čtenářky od teenagerských let také častěji sahají po klasice či knihách s historickou tematikou. Mezi historickými romány vedou ty z období druhé světové války jako Švadlena z Dachau nebo Deníky Anny Frankové. V klasice si vybírají hlavně podle maturitní četby, najdeme zde vše od Anny Kareniny až po Shakespeara.



Dívky také častěji sahají po detektivkách zejména od Agathy Christie, díky seriálům o Sherlocku Holmesovi se i dnešní čtenáři a čtenářky zajímají o dílo Arthura Conana Doyla. V kurzu jsou i severské detektivky - u těch se ale vždy raději pobavte s knihkupcem, mnohé z nich totiž obsahují dost brutální scény.



Podle odborníků mají na rozvoj čtenářských schopností velký vliv rodiče a to, jestli sami čtou a doma knihy mají. Jako se vším ostatním se i děti čtení nejlépe „naučí“ příkladem od rodičů. Ti by se ale neměli snažit být být arbitrem kvality. Přínosnější je dát dětem možnost volby. Ať už si vyberou komiks, audioknihu, tištěnou či elektronickou knihu, hlavně že je čtení bude bavit.

