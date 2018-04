Jaké jsou Vánoce u nás a jinde

Kate Hoy, Austrálie, učitelkaPro mě je symbolem Vánoc teplo, protože v Austrálii je v této době jaro. Vánoce tam slavíme až pětadvacátého prosince, protože u nás chodí Santa Claus v noci a nosí dárky. Děti si je rozbalí až ráno. Potom míváme velký oběd - různé saláty a studené maso. No a po obědě si dávají dárky dospělí. Dříve s stávalo, že pod stromečkem byla spousta dárků - je nás kolem dvaceti. No a teď máme takový velký klobouk, ve kterém jsou všechna naše jména na papírku. Sejdeme se o prázdninách a každý si z něho vytáhne jedno jméno a tomu koupí dárek k Vánocům. To samozřejmě neplatí pro děti. Dvanáct dní předem postavíme a ozdobíme vánoční stromek. Byl vždycky umělý. Proto je pro mě typická vůně umělého vánočního stromku. Nyní si rodiče koupili tropickou kapradinu, kterou zdobí místo stromku. Je zavěšená v květináči ze stropu. Tady v Čechách jsem si koupila do bytu také malou kapradinu, kterou na Vánoce ozdobíme. Snažím se navodit podobnou atmosféru jako v Austrálii, pouštím i sborový zpěv - chorály, ale není to ono. Kapr mi moc nechutná, ale sním ho. Nedávno přišly děti ze školy že Ježíšek neexistuje. Tak jsem jim vysvětlila, že možná ne, ale že stejně chodí jenom k českým dětem, k nám že chodí Santa a ten existuje.Největší rozdíl je asi v jídle a také ve výzdobě. My začínáme vánoční jídlo rýžovou kaší, ve které je schovaná mandle. Kdo ji najde, dostane mandlový dárek, třeba prasátko z marcipánu. Pak se servíruje vepřová pečeně nebo pečená plněná kachna, husa nebo krocan. Na ulici i doma je mnohem více ozdob z přírodních materiálů, méně skla a zářivých flitrů. Vánoční stromek zdobíme vždycky týden dopředu. Kupuji praktické dárky, jeden na osobu. A všechny na poslední chvíli.Vánoce v Čechách jsem zatím trávila pokaždé někde jinde. Například v České Třebové jsem poprvé jedla kapra. Pamatuji si především to ticho, ze kterého jsem byla nadšená. Všichni se totiž soustředili na vykosťování ryby. Do svého bytu v podnájmu jsem si koupila umělý stromeček něco přes půl metru vysoký, který zdobím převážně slaměnými ozdobami. U nás v Japonsku Vánoce slavíme, ale není to taková tradice jako u vás. Hodně jsme toho však okoukali. Pro nás je to především příležitost připravit party, kde budeme všichni pohromadě. Z dětství si pamatuji především zmrzlinový dort, který koupil tatínek, protože mám ráda zmrzlinu. Maminka upekla kuře a zpívali jsme vánoční koledy hlavně americké přeložené do japonštiny. Náš byt zdobil i malý umělý vánoční stromeček.