Jaké jsou možnosti léčby

Je velmi obtížné v jednom krátkém textu nastínit možnosti léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku. Už proto, že je vždy potřeba léčbu přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.

Záleží přitom na velikosti nádoru, jeho lokalizaci, stádiu onemocnění, ale také na celkovém zdravotním stavu pacienta a dalších chorobách, kterými trpí.

Pokud u vás byla nemoc diagnostikována, pravděpodobně vás nejvíc ze všeho bude zajímat účinnost léčby (tedy šance na úplné vyléčení), jestli se vůbec uzdravíte nebo jak dlouho budete žít.

Lékař vám samozřejmě může říci statistickou pravděpodobnost, může dokonce odhadnout vaše konkrétní šance, vždy se ale bude jednat jen o spekulace a dohady.

Je proto lepší soustředit se na to, co vy sami můžete udělat, aby léčba byla úspěšná. Jak praví přísloví - zdravá mysl je půl zdraví. V případě, že onemocníte, to platí dvojnásob.

Množství otázek, které vás v souvislosti s nemocí budou napadat, si nenechávejte pro sebe. Ani je neřešte doma s příbuznými. Nejlepší způsob, jak porazit polopravdy a mýty, je sepsat si dotazy na papír a konzultovat je buď s lékaři, nebo na speciálních telefonních linkách, kde jsou připraveni odborníci a mohou vám fundovaně a efektivně poradit a pomoci.

Nejběžnějším "řešením" kolorektálního karcinomu je chirurgický zákrok. I zde platí, že čím dříve je nemoc odhalena, tím menší operace je nutná. Lékař při operaci odstraní části střeva nebo konečníku, které jsou zasaženy nádorem, a také část okolní zdravé tkáně.

Odstraňují se i okolní lymfatické uzliny, jejichž rozborem je možné zjistit, v jakém přesném stádiu se nemoc nacházela. V případě, že byl karcinom odhalen příliš pozdě a zasaženy jsou i lymfatické uzliny, je obvykle nezbytná další léčba, protože riziko šíření nádoru je velké. Jedná se přitom o ozařování nebo chemoterapii.

Po odstranění části tlustého střeva s nádorem se zbývající dvě části k sobě přišijí a tlusté střevo po regeneraci a vyléčení opět normálně funguje. Je ovšem potřeba ho méně zatěžovat - to znamená striktně dodržovat pravidla správné životosprávy.

V některých případech nelze funkci tlustého střeva plně obnovit. Pacientovi je pak zavedena takzvaná kolostomie, která umožňuje vyměšování. Může být trvalá, nebo dočasná. Ačkoli mnoha lidem připadá sáček na vyměšování jako hrozná představa, většina pacientů si na něj časem zvykne a je schopna vést normální plnohodnotný život.

Pokud je nemoc většího rozsahu nebo byla odhalena pozdě (jsou zasaženy i lymfatické uzliny), přistupuje se zpravidla k chemoterapii, tedy užívání speciálních léků likvidujících nádorové buňky. Jde o léčbu doplňkovou - po operaci. Nezastupuje chirurgický zákrok. Chemoterapie je podávána v cyklech, mezi nimiž je stanovena různě dlouhá doba na zotavení.

Dalším léčebným způsobem je ozařování rakoviny paprsky se silnou energií, která poškozuje nádorové buňky a zabraňuje jim v jejich dalším růstu nebo šíření. Používá se buď před operací ke zmenšení nádoru a jeho snazšímu chirurgickému odstranění, nebo po operaci ke zničení nádorových buněk, které přetrvávají v místě původního ložiska.

Hurá, jsem zcela vyléčen

Žádnou rakovinu, kolorektální karcinom nevyjímaje, nelze úplně vyléčit. Dají se odstranit nádory a zcela zastavit další šíření rakoviny, přesto je ale potřeba chodit na pravidelné lékařské kontroly a dodržovat zásady správné životosprávy. Pacient i nadále dochází do onkologické ordinace na vyšetření, nejprve několikrát za rok, později jen jednou až dvakrát ročně.