Jaké jsou dnešní maminky? Spíš unavené než pečující, ukázala anketa

JAKÉ JSOU ČESKÉ MAMINKY?

Jak vidí samy sebe?

* Starostlivé, hodné, rozdaly by se pro děti, přejícné i přísné, ochotné poradit, rozmazlující.

* Ustarané, uspěchané a snažící se (ušetřit a zároveň vydělat peníze). Jsou zvídavé a podnikavé. Veselé, když jsou s dětmi.

* Rozlítané, musí hodně stihnout – děti, domácnost, nákupy. Ale přitom si to užívají a jsou spokojené, protože rodina pro ně znamená vše.

* Zodpovědné, choulostivé, s přehnanými obavami o zdraví dětí

* Aktivní – zvládají děti i práci.

* Většina hodně pečlivých, výchovu svých dětí prožívají a řeší víc než maminky z jiných zemí.

* Celkem přísné. Až tak, že tím občas děti nevedou k samostatnosti.

* Takové kvočny, ochranitelky .

* Fyzicky vyčerpané, uspěchané, časově vytížené, komunikativní, rozhodné, vyrovnané, psychicky zdatné.

KTERÉ VĚCI BYSTE NA MATEŘSTVÍ ZRUŠILA?

10 největších strašáků

* Noční vstávání, únava

* Stres, málo času, vyčerpání

* Málo peněz, finanční závislost

* Péče o domácnost (uklízení, praní, žehlení...)

* Porod, těhotenství, šestinedělí

* Nemoc dětí

* Izolace, stereotyp, sociální izolace

* Strach o dítě, úzkostlivost TE

* Pojmenování "mateřská dovolená"

* Genderové rozdělení rolí

13% maminek na mateřství nenašlo vůbec nic negativního

CO VÁS NAPADNE, KDYŽ VIDÍTE TENTO OBRÁZEK?

FIT I NA MATEŘSKÉ

* Matky chtějí zůstat v kondici. Zvládat každodenní zrychlování se celého světa.

* Mají i jiné možnosti než být jen doma

* Flexibilita, přizpůsobivost

* Aktivita

* Všestrannost

OBČAS JE TOHO NAD HLAVU

* Sedřená a ustaraná

* Obrázek ve mně vyvolal smutek ze všeho stresu, který dnešní české maminky zažívají – dítě, nákup, úklid, vaření a pořád dokola

* Dnešní doba je uspěchaná, a tak bychom my maminky chtěly, aby se více zapojili i muži

CO BYCHOM PORADILY OSTATNÍM?

* Užívejte si těhotenství a těšte se na miminko.

* Nepodléhejte různým mýtům o porodu. Každá z nás je jiná, a proto i porod, z kterého mají nastávající maminky nejvíc obavy, je jiný.

* Nebojte se prvního dítěte, vše se dá v pohodě zvládnout. A prarodiče určitě rádi pomůžou.

* Veďte dítě k samostatnosti.

* Dejte potomkovi co nejvíce lásky a času.

* Čtěte knihy o dětech, rady na internetu, vyslechněte zkušenosti ostatních, ale nebuďte radikální, vezměte si ode všeho trochu a buďte sama sebou.

* Připravte si hodně pevné nervy a hlavně moře lásky.

* Věnujte se dětem a rodině, ale také si najděte čas sama na sebe.

* Nerozmazlujte své děti. Všeho s mírou.

* Než půjdete na mateřskou, musíte mít dost finančních prostředků, abyste si ji mohly opravdu užít a nemusely se starat o finanční zabezpečení domácnosti.

V ČEM JSME JINÉ NEŽ NAŠI RODIČE?

* Máme více možností, jak trávit s dítětem čas – mateřská centra, plavání s miminky, znakování, cvičení s dětmi...

* Těžko srovnávat, nevím přesně, co bylo před dvaceti let. Ale dnes jsou jednorázové pleny, mléko, velký výběr instantních kaší, ovoce a zelenina celý rok.

* Pro děti je k sehnání více věcí, maminky nemusí šít doma. Máme více peněz, takže se můžeme dřív osamostatnit. Skvělé jsou i kurzy pro nastávající maminky nebo možnost manžela u porodu.

* O všem se více mluví, je tu internet, kde si matky mohou hledat informace, svěřovat se a radit s jinými maminkami. Je to pohodovější, ale uspěchanější.

* Dnes to máme složitější, na děti číhá více nebezpečí, proto se o ně víc bojíme. Taky je rozhodně větší stres z toho, že si neseženeme práci. Ale zase lepší porodní péče a celková zdravotní péče.

* Je prostě jiná doba, výchova je volnější, ale rodiče mají na své děti méně času.

* Moc velký shon a spěch.

* Dnes je možnost být delší dobu s dětmi doma na rodičovské dovolené, ale je větší problém se vrátit do zaměstnání.

* Rodiče na nás neměli tolik času a tolik si s námi nepovídali. Na druhou stranu jsme je více respektovali a báli se zklamat, selhat, ale často jim i svěřit, co nás trápí.

* V současnosti máme lepší lékařskou péči.