Jaké jsou Češky očima cizinců? Zeptaly jsme se jich

Někteří odpovídali ochotně, jiní (zejména muži ze skandinávských zemí a Asiaté) zdvořile odmítali s tím, že jim to nepřijde jako téma vhodné k rozebírání na veřejnosti.

Alexander (32), Brazilec, grafik

První rozdíl, kterého jsem si všiml na Češkách oproti Brazilkám, byl, že se zdají být mnohem méně křehké. V Brazílii jsem znal až přecitlivělé ženy. Mnoho z nich čekalo, že se k nim muž bude chovat jako k princezně a postaví je na piedestal. Někdy se mi také zdálo, jako by nosily masku z make-upu, dlouhé nehty a vysoké podpatky, aby si dokázaly svoji ženskost. V Česku jsem byl ohromen přirozeně vypadajícími ženami, které stojí nohama na zemi. Přátelí se s muži, nejsou jenom jejich doprovodem. Nechtěl bych generalizovat, ale v Česku jsou takové ženy spíš pravidlem než výjimkou. Co mě ale v Česku šokovalo, a přes co se dodnes nedokážu přenést, je plivání na ulici. V Brazílii jsem nikdy neviděl ženu plivnout na ulici. V Česku jsem to již několikrát viděl a byl jsem vyveden z míry. Celkově je mi sympatické, že Češky se naučily být velmi nezávislé a silné, ale zároveň dokážou být milující a starostlivé partnerky.

Laurent (33), Francouz, manažer

Češky mají ve svém životě dvě období. V prvním si užívají milování a ve druhém hledají manžela. A v obou obdobích jsou velmi energické a vytrvalé. České ženy umí konstruktivně kritizovat, vyznají se v tlačenici a jsou hladové po životě a zkušenostech. Také umí říct přímo, co by chtěly. Francouzky jsou dobré spíš ve vyjadřování toho, co by nechtěly.

Peter (51), Kanaďan, řidič

Říká se, že všechny ženy jsou stejné, do určité míry to platí. Ale žil jsem na mnoha místech světa a poznal mnoho žen na to, abych s tím zcela souhlasil. V Česku je mnohem víc krásných žen než mužů, takže si v té velké konkurenci ani neuvědomují, že jsou krásné. Podle mé zkušenosti jsou Češky upřímné, věrné a loajální. Někdy jsou ale taky pěkně náladové, rychle mění své emocionální stavy.

Gary (40), Angličan, obchodní manažer

Češky jsou celkově velmi sebevědomé a dobře se o sebe starají, tím myslím nejenom o svůj vzhled, ale i o další stránky života. Dokážou být velmi pozorné a starostlivé, jsou chytré a stojí si za svým názorem, jsou nezávislé. Češky jsou také při seznamování přístupnější než Angličanky. Na rozdíl od Anglie tu mohu mít s ženou oční kontakt v metru, aniž by měla pocit, že ji obtěžuji. Co se mi nelíbí, je jejich tendence k nerozhodnosti, zkrátka nevědí, co vlastně chtějí. Pokud se Češka snaží prosadit svůj názor, umí být i necitlivá a chladná.

Hussein (45) Alžířan, majitel restaurace

Češky jsou moc krásné ženy a jsou přátelské. Nejlepší je, že s vámi dokážou zůstat kamarádky i po rozchodu, pořád jim na vás záleží. Alžířanky jsou oproti nim asi silnější, větší bojovnice, to je dáno mužským světem, v jakém žijí. Musí se mnohem více snažit a být lepší než muži, aby něčeho ve společnosti dosáhly.

Andreas (27), Kypřan, učitel řečtiny

Češky jsou pro mě nádherné a exoticky vypadající ženy, každý den se několikrát zamiluji! Jsou oproti Kypřankám více sexuálně otevřené a svobodné, umí si třeba užít nezávazný sex. Také si myslím, že mají rády cizince, což se mi na nich líbí, protože jsem v Česku nikdy nebyl bez přítelkyně. Bohužel to taky vypadá, jako by s větší krásou dívky měly mnohem horší morálku: tím myslím podvádění, flirtování s každým v dohledu… Také se mi nelíbí, jak "sní o Americe", představují si, že protože jsou hezké, tak si snadno najdou bohatého kluka, se kterým budou cestovat. Kypřanky jsou tak trochu tatínkovy holčičky, ale přisuzují tím pádem větší důležitost rodině a manželovi. Možná to je spojené i s křesťanstvím, které má na Kypru silnější pozici než v Česku.

Ivan (29), Rus, turistický průvodce

Na Češkách se mi líbí, že jsou přátelské a snadno se s nimi konverzuje, i když se ještě dobře neznáte. Také toho od mužů moc neočekávají, na rozdíl od ruských dívek, se kterými mám zkušenost. Tím myslím jak drahé večeře, tak i čas, který spolu ze začátku vztahu strávíme. Na druhou stranu mi občas nepřipadají dost ženské. Třeba tím, že hodně nosí tenisky, mají tetování a piercingy. Já mám raději, když má žena sukni a vysoké podpatky.

Fernando (22), Chilan, barman

Češky jsou oproti Chilankám soběstačné a více emancipované. Jsou také více otevřené ohledně sexu. V Chile je předmanželský sex velkým tajemstvím. Dívky to dělají jenom proto, že to od nich kluci chtějí. Od kamarádů vím, že některé si to ani moc neužívají, což je na škodu celému vztahu. Na Češkách mi vadí, že někdy neříkají věci na rovinu. Spíš naznačí a čekají, až se podle celkové situace dovtípím, co mi vlastně chtěly říct. To je pro mě jako pro cizince dost matoucí a trvalo mi, než jsem to pochopil.

Gregg (35), Američan, recepční

Žiji v Česku již více než deset let, a proto už mě tato otázka moc nepřekvapuje. Dřív jsem si vážně myslel, že je to jedna z kapitol v nějaké učebnici angličtiny, kterou všechny krásné české dívky dostanou. Můžu odpřísáhnout, že na tuto otázku se mě zeptala každá Češka během naší první konverzace. Jsem sice hodně upovídaný, ale v soukromých věcech spíš rezervovaný, proto jsem ze začátku nevěděl, co ode mě chce žena slyšet. Nyní tu otázku považuji za dobrý způsob, jak prolomit ledy a zjistit, jestli máme s ženou podobné názory. Mám na Češkách rád hru na upřené pohledy z očí do očí. Také se mi líbí jejich trik při seznamování: vždycky dělají, že mluví mnohem méně anglicky (německy, španělsky…), než je pravda. To je moc chytré, to jim přináší dvojitou výhodu. Pokud je jim muž nesympatický, mohou se ho jednoduše zbavit s tím, že mu nerozumí. Pokud se jim naopak líbí, mají záminku pro další setkání na večeři a pak drink, při kterém "procvičují angličtinu". Celkově mi vyhovuje, že tu není takový tlak na první rande, můžu ženu vzít na kafe nebo víno, nečeká drahou romantickou večeři při svíčkách, ale spíš zábavnou upřímnou konverzaci. V prvních dvou letech jsem byl zaskočený z otevřené kritiky českých žen, ale nyní mi dochází, že když se nejistoty a problémy pojmenovávají a řeší od počátku, nenarostou do větších rozměrů. Kdo by to tak nechtěl?!

John (31), Ghana, telefonní operátor

O českých holkách se říká, že je snadné je dostat do postele. Je to pravda, nemají žádnou sebeúctu. Vrhají se do vztahů jenom proto, že se s nimi někdo vyspí. Mají rády sex s černochy a nechají se od nich využívat. Vyžívají se v dramatu, možná protože moc pijí alkohol. Holky tu chodí ven a pijí alkohol už od třinácti a to z nich dělá děvky. Nejsou závislé na muži a nejsou typ na dlouhodobý vztah. S porovnání s Češkami jsou naše holky konzervativnější, více respektují sebe a své tělo. Když s nimi začnu chodit, nemůžu moc brzo čekat sex, trvá to déle než s Češkami.

Paul (58) Australan, podnikatel

Na Češkách miluji jejich úsměv. Když se na mě usměje česká žena, a je jedno jestli dvacetiletá nebo stařičká babička o holi v tramvaji, kterou pustím sednout, rozzáří mi to celý den. Nejsou to typy, co by se smály na celé kolo, ale možná proto je úsměv upřímnější a krásnější. Je pro mě také nezvyk, že mají tendenci se starat i o mou domácnost. Já se vždycky staral sám o sebe, pral své prádlo, myl své nádobí a žehlil si své vlastní košile, tak nevím, proč by to najednou měla dělat moje přítelkyně.

Francois (23), Francouz, student

Moje pocity z českých žen se vážou k celkovému pocitu z české společnosti. Katolická morálka je vám cizí, zároveň ale máte více respektu ke svému okolí než v jiných zemích. Ve Francii se některé ženy bojí nosit krátké sukně, aby na ně někdo nepokřikoval na ulici. Celkově se víc bojí, že je někdo nazve běhnou, tak se neoblékají tak sexy, neosloví kluka jako první, dlouho nevyjádří svoji náklonnost. Zdá se mi, že Češky tohle tolik neřeší. Češky se celkově zdají Francouzům sexy a snadno k mání. Možná je ten dojem částečně způsoben tím, že se v Česku točí hodně pornofilmů a některé známé pornoherečky jsou Češky, jsou tu známé bordely… Nemyslím si, že by Češky zajímal sex víc než Francouzky, ale střed Prahy plný striptýzových barů ten dojem rozhodně nenapraví.

David (45), Američan, učitel angličtiny

Narodil jsem se v Japonsku, žil jsem i ve Státech a v několika zemích Latinské Ameriky a Asie, než jsem se přestěhoval do Evropy. Oproti Japonkám jsou Češky otevřenější, jsou někdy až bolestivě upřímné. Když řeknu na rande něco opravdu hloupého, pouze Češka mi umí říct: "To je první hloupá věc, co jsi dnes řekl." Američanka se na tom bude snažit najít aspoň něco trochu pravdivého a pochválit to. Latinoameričanka mi to odkývá. A Japonka se bude snažit převést konverzaci na něco jiného, protože v tom jsou moc dobré. Upřímnost Češek je mi ale nejmilejší, protože je to pro vztah jednodušší. V porovnání s Američankami jsou Češky velmi praktické, plánující a myslící na budoucnost. Nesnaží se být centrem pozornosti, spíš se tomu vyhýbají, stejně jako Japonky. Češky jsou emancipované, a protože čeští muži se zasekli s emancipací někde v šedesátých letech, tak znám mnoho dívek, co s Čechy zásadně nechodí. Také mají větší styl v porovnání s Američankami i Latinoameričankami. Ne, že by sledovaly poslední módu, ale dají si záležet, aby jim oblečení ladilo s doplňky, a nenosí pořád jenom džíny.