Jaké jídlo pleti škodí a co jí naopak prospívá

Toužíte-li po hladké pleti bez vrásek, "zakousněte" se do vitaminů, minerálů a esenciálních mastných kyselin. Najdete je v zelenině, ovoci, semínkách, bylinách a rybách. Smažené řízky, připálené grilované maso (i zelenina) a dozlatova opečené kuře jsou pohromou pro pevnou pleť. Vyhněte se proto prudkému pečení a především nekombinujte cukr a bílkoviny (třeba kachna na medu). Karamelizace způsobuje po delší době tuhnutí a lámání kolagenových a elastinových vláken v kůži.

Zaměřte se i na pitný režim. Jestliže si dáte kávu k snídani, přes den vypijete litr limonády a večer si dáte pár piv, bude vaše tělo a pleť trpět dehydratací.

Doping pro pleť Jestli obtížně hlídáte své stravování, zkuste různé kombinace výživových a vitaminových doplňků, zvláště v období, kdy jsou zdraví prospěšné potraviny hůře dostupné. Hodně ugrilovaný steak škodí pleti stejně jako tisíc vykouřených cigaret.

Pokud chcete svoji pleť vylepšit a zbavit některých problémů, poradíme vám, jak na to a jaké potraviny si vyskládat na talíř.

Citrusy pro oči

Oteklé oči zdůrazněné tmavými kruhy, za to může především stres, tabák, únava, nedostatek spánku a klimatizovaný vzduch. Zpomalenou krevní a lymfatickou mikrocirkulaci je potřeba rozproudit. Do jídelníčku zařaďte hroznové víno, to je klíčová potravina, která podněcuje a chrání pružnost krevních kapilár (jezte i semínka a slupky, tam se skrývá většina aktivních látek). Navíc má odvodňující účinky - odplaví zadrženou tekutinu, která může za otoky.

Podobné účinky mají limety, grepy, mandarinky, klementinky a pomeranče. Nejvíce potřebných látek je zastoupeno v kůrách, proto si pochutnejte na kandovaných pomerančích a zavařeninách.

Tmavé kruhy vymažete pomocí potravin bohatých na železo, které pomáhá v krvi vázat a přenášet kyslík. Zásobárnou železa jsou ryby a luštěniny, třeba čočka. Důležitý je i dlouhý a pravidelný spánek, proto zkuste ověřený recept našich babiček a vypijte večer sklenici horkého mléka. Navodí hormon spánku melatonin a pomůže vám s usínáním.

Ryby pro suchou pleť

Suchá pleť pne, svědí a tvoří se na ní šupinky. A rychleji stárne. Vyhovují jí mastnější krémy. Jejím favoritem ve stravě jsou omega3 mastné kyseliny, denní doporučená dávka jsou dva gramy. Vmísí se do membrán buněk, zvyšují jejich pružnost a brání poškození zvenku. Navíc vytváří ochrannou přehradu proti snížení vody ve spodní vrstvě kůže.

Co vám škodí Některé potraviny urychlují stárnutí pleti, a tak si dávejte pozor na: * CUKR - ve zvýšeném množství na sebe váže bílkoviny z buněk a láme kolagenová vlákna, tedy hlavní oporu pleti

* ALKOHOL - rozšiřuje cévy a následně se na pleti tvoří červené flíčky, zhoršuje váčky a kruhy pod očima

* ŽIVOČIŠNÉ TUKY - zvyšují špatný cholesterol v krvi a nedovolí dobrým tukům, aby byly zdraví prospěšné

* KYSELINOTVORNÉ POTRAVINY - sýry, sledi, jehněčí maso apod. vysušují pleť a urychlují tím její stárnutí

Pleti kyseliny pomáhají pouze v kombinaci s vitaminy C a E, což jsou velmi silní obranáři proti znečištěnému prostředí. Je-li vaše pleť suchá, louskejte všechny druhy ořechů. Splňují dokonale podmínku správného poměru mezi omega 3 mastnými kyselinami a antioxidačními účinky vitaminu E a C.

Na suchou pleť si naordinujte středomořský jídelníček z tučných ryb, jako je makrela, sardinka a losos, v kombinaci se zelenými saláty. Vitamin E je králem mezi vitaminy pro krásu a najdete ho v olivovém a slunečnicovém oleji. Zástupcem vitaminu C je např. černý rybíz, paprika a brokolice. Denně vypijte dva litry vody, vyhněte se pití slazenému cukrem. Když nemáte chuť na vodu, nahraďte ji šťavnatým ovocem.

Barvy proti vráskám

Jakmile na pleti objevíte vrásky, soustřeďte se na důslednou ochranu pleti před slunečním zářením, které hlavně ničí mládí pleti.

V jídle přeberte náklonnost Italů k rajčatům. Lykopen, což je červené barvivo ve slupce rajčete, velmi dobře chrání pleť při pobytu na slunci. Navíc je oporou stavebního materiálu pleti, kolagenu a elastinu, jež zajišťují její pevnost a pružnost a UV zářením se oslabují. Nezapomeňte přidat do rajčatové omáčky nebo šťávy kapku olivového oleje, v této kombinaci je lykopen nejaktivnější.

Proti UV záření pomáhá také oranžové barvivo z mrkve a papriky, betakaroten, který navíc zvýrazní bronzový odstín opálené pleti. Černé a červené bobuloviny (borůvky, rybíz, brusinky a jahody) zamezují volným radikálům v ničení buněk. Proti vráskám pomáhá i selen obsažený v houbách, rýži a obilovinách. Z toho důvodu si pochutnejte dvakrát týdně na makrele, tuňáku z konzervy a mořských plodech (ústřice a slávky).

Rozhodně se v jídle držte pravidla, že nejlepší jídelníček je ten pestrý. Občas zhřešit není na škodu, ale hlavní slovo by v něm měla mít zelenina, ovoce, bílé maso a dostatek tekutin.