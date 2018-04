Jaké je sexuální zdraví českých mužů?

DOTAZNÍK SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ MUŽE Zajímá vás, jak jste na tom se svým sexuálním zdravím a zda případně potřebujete odbornou pomoc? Můžete to zjistit pomocí jednoduchého dotazníku. Hodnoťte období uplynulých šesti měsíců, u každé otázky zvolte jednu odpověď. Body sčítejte a nakonec porovnejte s hodnocením. 1. Jaká je vaše důvěra ve schopnost dosažení a udržení erekce?

Velmi malá (1)

Malá (2)

Střední (3)

Velká (4)

Naprostá (5) 2. Pokud jste dosáhl erekce, jak často byla dostatečná k pohlavnímu styku?

Téměř nikdy (1)

Ojediněle (2)

Občas (3)

Většinou (4)

Téměř vždy (5) 3. Pokud se uskutečnil pohlavní styk, jak často jste udržel erekci i po zavedení penisu do pochvy?

Téměř nikdy (1)

Ojediněle (2)

Občas (3)

Většinou (4)

Téměř vždy (5) 4. Pokud se uskutečnil pohlavní styk, jak obtížné bylo udržet erekci až do ejakulace?

Mimořádně obtížné (1)

Velmi obtížné (2)

Obtížné (3)

Nepříliš obtížné (4)

Snadné (5) 5. Pokud se uskutečnil pohlavní styk, jak často byl pro vás uspokojivý?

Téměř nikdy (1)

Ojediněle (2)

Občas (3)

Většinou (4)

Téměř vždy (5) Výsledky

Pokud je výsledný součet 21 bodů a méně, mohlo by jít o určitý stupeň poruchy erekce. Obraťte se na svého lékaře nebo přímo na sexuologa.