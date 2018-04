Jaké dárky dávají na Vánoce bohatí

Zřejmě mu na dárku letos víc záleželo. Ještě dražší šperk tu prodali už před týdnem. Několikadílná souprava z bílého osmnáctikarátového zlata s brilianty: prsten, závěs, náušnice a náramek stály dohromady 700 000 korun. "Brilianty, na které dostanete certifikát, jsou zároveň móda i jistota," potvrzuje vedoucí obchodu Helena Hladíková. Přestože jsou rok od roku dražší, lidé je stále kupují raději než jiné kameny.Nedávno jiný zákazník zakoupil krásnou, opět briliantovou soupravu, ale když mu ji prodavačka balila, zdály se mu dvě drobné krabičky příliš nenápadné na tak ohromující cenu. Požádal tedy prodavačku, aby mu vystřihla z katalogu obrázky týchž šperků a naaranžovala je do dalších dvou krabiček. Nejprve věnuje ty nepravé a potom opravdové. A pod stromečkem bude plno. Ze zlata mohou být i hodinky. Šperk, který sluší stejně mužům jako ženám. Hodinářství Bechyně nabízí vodotěsné pánské rolexky" z osmnáctikarátového zlata za 500 000 korun, dámské jsou o 200 000 korun levnější. Oboje se před Vánocemi bezpečně prodají.Málokterý dárek se cenou vyšplhá až na celý milion. Takové částky mají sklon utrácet za překvapení spíše ženy, a i ony jen výjimečně. V galerii Peron dodnes vzpomínají na sympatickou ženu kolem třiceti, která je jednou před Vánocemi navštívila. Byla tehdy bez práce, zůstala sama a neměla nikoho, od koho by dostala dárek. Nakonec se rozhodla, že si nadělí něco sama a velkoryse vybrala z banky posledních 20 000 korun. Okamžitě se zamilovala do likérové soupravy z první republiky, ale cena byla vysoká. Čtyři hodiny váhala a galeristu to stálo půl litru meruňkovice, než ji přemluvil. Chtěla vědět absolutně všechno o soupravě, o výrobě i o době vzniku. Nakonec si ji koupila a šťastná odnesla. Příští Vánoce se objevila opět. Získala mezitím v restituci dům, peníze a také potkala muže, do kterého se zamilovala. Byl to Američan a ona mu chtěla dát nějaký typicky český dárek. Nakonec vybrala pět obrazů od Jiřího Načeradského za půl druhého milionu korun. Nešlo jen o radost, ale samozřejmě i o investici do jednoho z nejdražších žijících umělců. Čím dražší mohou dostat dárek ženy, tím jsou vybíravější. Starožitníci se například shodují, že ženy mají ve zvyku si samy projít několik obchodů, v klidu si vybrat a pak poslat manžela či přítele už najisto. Už jsem dostal předem dokonce tuzéra. Ta dáma mě zapřisáhla, že nesmím dopustit, aby přítel vybíral sám," prozrazuje pražský starožitník. Chtěla zkrátka jen tu jednu míšeňskou sošku, nic jiného. A věděla proč. Když ten člověk přišel, málem jí postupně koupil špacírku i se stojanem na hole, několik paroží, loutkové divadlo a historický gramofon s troubou. Dalo mi práci ho přesvědčit, aby se spokojil s jednou soškou, i když v ceně několika desítek tisíc korun."Když chtěl Jan Saudek udělat radost svému dávnému kamarádovi, kterému dosluhovalo roztřesené auto, rozhodl se koupit mu nové. Jenže to jsem pěkně narazil. Copak by mě napadlo, že v Čechách se s možností, že někomu chcete dát auto jako překvapení, vůbec nepočítá? Stálo mě to mnohem víc problémů, než jsem si dovedl představit," vzpomíná známý fotograf. Dokonce jsme kamarádovi museli nenápadně zcizit občanský průkaz, abychom mohli opsat údaje, bez kterých koupit auto není možné." Od té doby Saudek dává přednost pokud možno nejjednodušším dárkům. Pro přátele vybírá různé audiopřístroje. A co ženám? Těm dávám parfémy. Vlastně dával jsem, letos končím. Naposledy jsem totiž objednal všem tentýž parfém a už po měsíci zjistil, že mě dovádí k nepříčetnosti, jak všechny ženy kolem mě voní stejně. Nikdy se totiž nezapomněly zvlášť důkladně ovonět, aby mi udělaly radost." K typickým vánočním dárkům nepatří ani opravdu špičkové hi-fi soupravy. Jak potvrzuje Vít Hofhanzl z firmy Audio-ego, zákazníci si je rádi vybírají sami. A to ať už jde o kvalitní stereo kolem padesáti tisíc či dokonce lahůdku, která může vyjít klidně i na dva miliony. Elegantní a nápaditý dárek je klasický gramofon," radí Vít Hofhanzl. Málokdo ví, že i dnes všechny velké hvězdy, od Madonny po R.E.M., vydávají pro fajnšmekry své novinky také na černých deskách."Zvláštní kapitolou jsou vánoční dárky z lásky. Bývají to skutečně ty nejdražší - a nejde přitom o cenu peněz. Potvrzuje to i podnikatel Václav Kočka. "Dostal jsem v životě hodně různých darů, ale jejich cena u mě v žádném případě nerozhoduje. Už proto, že žádný nemohl trumfnout ten, který jsem dostal před pětatřiceti lety, kdy se mi na Vánoce narodil první syn. Ale o to jsem si osudu asi nějak řekl, protože svatbu jsme měli předtím na Silvestra."Na dětech potom je lásku rodičů oplácet. Nemusí to být právě krokodýlí kabelka nebo zlaté kohoutky do koupelny. Anna Ivana Souhradová, bývalá ředitelka pražské restaurace Planet Hollywood, vzala před dvěma lety svou maminku na oběd. Před domem přistál černý lincoln, řidič osmdesátiletou dámu oslovil jménem a otevřel jí dveře. Na sedadle čekala kytice růží, vychlazené šampaňské a jahody jako aperitiv. Oběd byl objednán na Malé Straně v sousedství kostela svatého Mikuláše.A přesně takový, jaký má na Štědrý den být - lehký, bohatý a nesměli chybět šneci. Naleštěná limuzína na obě čekala, aby je zase zavezla domů. Podobný zážitek není tak nedosažitelný, jak by se mohlo zdát. Hodina pronájmu limuzíny Lincoln s řidičem u pražské firmy Viktor Dvořák - Car Service vyjde na 2400 korun. V luxusní limuzíně je vše, co jen člověka napadne. Bar, mobilní telefon, a dokonce i televize s videem. A hlavně, máte zaručenu pozornost všude, kam víc než osm metrů dlouhým elegán zamíří. A co takhle věnovat jiný originální dárek, projížďku v mercedesu?Ve stejném, v němž vyrážel do pražských ulic za dobrodružstvím Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone nebo Bruce Willis. Hodina v něm vyjde na 1600 korun - a to i na Štědrý den. Za tu cenu se člověk octne, obrazně i doslovně, v kůži slavných hollywoodských hvězd. Společnost Dvořák Rent A Car, která vozy pronajímá, nabízí ještě jednu lahůdku, ta už je však na letošní Štědrý den zadaná. Přesnou kopii dvoumístného sportovního Lotusu Seven, který proslavil Jean-Paul Belmondo ve filmu Policajt nebo rošťák.Vděčným a ne právě levným dárkem jsou různé zájezdy. Špičková manažerka jedné zahraniční firmy, která nechce být jmenována, vyřešila letošní Vánoce opravdu velkoryse. Starší sestře, která pro mě v životě hodně udělala, jsem zaplatila týden v Rio de Janeiru s leteckým výletem k největším vodopádům světa, Iguahacu. Když jsem tam nedávno byla služebně, udivilo mě, že mimo dobu karnevalu je Rio klidné, nesmírně příjemné přímořské letovisko, a zároveň velkoměsto.A když jsem v té cestovce listovala katalogem, napadlo mě objednat pro sebe a svého přítele cestu kolem světa. Původně jsem čekala, že bude dražší, stála kolem sto padesáti tisíc na osobu. Jenže nakonec jsem vybrala něco o dost dražšího, ale určitě originálnějšího. Strávíme spolu čtrnáct dní v Antarktidě." Před Vánocemi je zvláště rušno i v obchodě s golfovými potřebami Intermedia na Zeleném lánu. Utrácejí tu nejen golfoví začátečníci, zapřisáhlí golfisté, ale i jejich příbuzní.A kdo nejvíc? Ti, kteří na to mají a kteří chtějí buď sobě nebo někomu blízkému udělat radost, s úsměvem podotýká jeden ze spolumajitelů firmy. I když velmi slušnou golfovou výbavu lze pořídit za sedmnáct tisíc korun, mnohým to zvlášť před Vánocemi nestačí. A tak si mohou vybrat i golfovou výbavu, ve které kompletní sada holí i s bagem vyjde na 100 000 korun. Před několika dny si ke mně manželka jednoho přítele přišla pro manžela vybrat nové hole. Ne za tolik, ale vybrala mu jedny z nejlepších, asi ho má hodně ráda, taky bych si takového Ježíška moc přál."Zvláštní kapitolou mezi vánočními dárky jsou peníze. Dávají je chudí i bohatí. Peníze dává rád i Jan Saudek a nevidí v tom nic nevhodného. Ani u nás doma, ani ve světě se mi ještě nikdy nestalo, že by někdo odmítl peníze, které jsem mu dal jako dárek k nějaké příležitosti. Opravdu hezky to působilo v době, kdy byla zavedena nová pětitisícovka. To byl mimořádně hezký předmět, který by nikdo neodmítl už kvůli estetickému zážitku. Darovat peníze usnadňuje trápení s výběrem dárků. Zvlášť lidem jako jsem já, kteří Vánoce upřímně nesnášejí." S finančními dárky souvisí charita.Stále přibývá lidí, kteří využívají příležitosti vánočních svátků, aby přispěli - stejně jako Jan Saudek - na postižené, opuštěné děti nebo třeba pomoc zvířatům. Marie Rottrová chodí se svými vnuky na Štědrý den na Pražský hrad přispět k vánočnímu stromu na SOS vesničky. Proč, když mnohem větší částku vynesou její dobročinná vystoupení? Snažím se tak vést děti k tomu, aby si uvědomovaly už od mala, jak důležité je pomáhat ostatním.V Německu, kde jsem nějakou dobu žila, i v Kanadě, kde mám dnes syna, je to úplná samozřejmost. To Češi se podle mě často teprve učí dávat slabším a potřebnějším." Dárek pod stromeček může být za statisíce korun, ale mnohdy přinese radost maličkost, která překvapí. Cena pak už tak důležitá není. Nebo by alespoň být neměla.Vězte, že žádná žena neodmítne nikdy květiny. Co tedy nakoupit náruč růží? Za 3000 korun tak vyrazíte dech každé. Nebo kupte ženě růži jen jednu jedinou, ale vyberte ji s největší péčí a láskou. Dáte za ni 60 korun. Opravdu se nic víc nehodí k Vánocům než květiny. Potvrzuje to i slavná herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.