Jaké boty jsou sexy? V anketě vyhrávají sandálky a vysoké lodičky

Dotazovaným jsme nabídli deset typů bot: klasické lodičky, pak umírněnou verzi prostitučních šteklí, tenisky, látkové espadrilly se slámovou podrážkou, sandálky na podpatku zvaném kačenka, dřeváky na podpatku, baleríny, kytičkované polobotky a boty na vysokém klínu.

Hlasujete zde A jaké jsou nejvíc sexy podle vás? V internetové anketě vedou vysoké lodičky s páskem přes patu.

Od nejhorších vzhůru

Bylo mi předem jasné, že masivní dřeváky nenadchnou ani ženy, ani muže. Moc nechápu, proč a odkud je návrháři do letošních trendů vyhrabali. Jako soška na prádelníku vypadají hezky, ale když se v nich člověk pokusí projít, změní se v houpajícího se Hurvínka. Dřeváky se ze šestnácti žen líbily jen jedné a z dvaceti mužů třem. Takže sbohem, do chodicích samorostů letos investovat nebudu.

Za stejného zoufalce jsem považovala plážové látkové botky espadrillo, které si pamatuji ještě z 80. let, kdy je k nám začali dovážet asijští prodejci. Jejich sex-appeal, sám o sobě už téměř nulový, ještě dorazily tehdy módní kalhoty mrkváče doplněné širokým páskem s obrovskou sponou a svetrem s netopýřími rukávy. Ani jednu ze jmenovaných oděvních součástek už netoužím znovu potkat, což se vztahuje i na espadrilla. Zlomyslně jim proto přeji, že z žen se nelíbily ani jediné a jen jeden muž jim ve svém hodnocení dal druhé místo ze tří.

Poměrně nečekaně (pro mě) pohořely boty na klínu. Vzhledem k tomu, že byly poprvé masivně populární v době volné lásky, tušila jsem v nich větší potenciál. Ale zklamaly. Možná většině dotázaných připomněly maminku, jelikož se v České republice objevily se zpožděním a v mnohem krotších kulisách. Kopyta na klínu nepřišla sexy ani jednomu muži a jen třem ženám.

Boty na jaro

Naopak mě nepřekvapil propadák polobotek v pánském stylu. Chci-li být sexy jako žena, nemůžu se oblékat jako chlap, to je jasné. Polobotky zaujmou jen na těch nejdokonalejších nohou, které by pokud možno měly být nezakryté tak vysoko, jak to jen dobré vychování dovolí.

A posledním z outsiderů jsou boty, které nosily vloni naprosto všechny modelky na důležitých přehlídkách a poté i všechny celebrity, co jich po červeném koberci chodí.

Dají se nazvat "umírněnou verzí prostitučních šteklí", protože od bot používaných jako rekvizita v pornofilmech je odlišují jen kvalitní materiály, elegantnější forma a pochopitelně cena. Mají vysoký, jehlový nebo úzký, podpatek a pod špičkou nohy utajený jakýsi podstavec. Ve výsledném dojmu prodlužují nohy, na druhé straně evokují kopýtka lesní zvěře. Tyhle krasavice za sexy považoval jen jeden muž a čtyři ženy.

Moje tenisky jsou jako ze zlata

Odbyli jsme boty, co sexy nejsou, a konečně se můžeme vrhnout na ty, co kromě na chození slouží i na kochání. Nejdřív jeden nečekaný úspěch. Ačkoliv ženy považovaly tenisky za sexy obutí jen ve dvou případech, a to je ještě zařadily na třetí místo, muže nenechávají šněrovací sportovní boty chladnými. Dvanáct z nich je označilo za svůdné, až velmi sexy. Možná to můžeme připsat na vrub mužské fantazii, která ke sportovním botám ihned doplnila sportovní nohu a ocenila výsledný dojem.

Krotké a něžné balerínky ve druhé třetině startovního pole nenadchly, ale ani nezklamaly. Hodně mužům připomínaly cvičky a pak už jen záleželo na tom, jaké asociace v nich vyvolávaly hodiny tělocviku. Ani ženy nebyly z bot, které proslavila hlavně Audrey Hepburn, nijak urvané, považují je za pohodlnou klasiku, ale chápou, že k nohám obutým v balerínách se jim mnoho mužů nesloží.

A zbývá nám vítězná trojice. Na druhém a třetím místě společně skončily sandálky na nízkém podpatku zvaném "kačenka" a vysoké lodičky s páskem přes patu.

Zatímco sex-appealu kačenky moc nerozumím, dost se divím, že průsvitný styl "louboutinek" a lesklá aplikace připomínající mořskou pěnu, to vše na přesně správně vykrouženém podpatku, neprobudily z věčného spánku božskou Marilyn, protože ta by se z nich zvencla. "Nevím, kdo vymyslel vysoké podpatky, ale ženy mu hodně dluží," prohlásila blond legenda, která dobře věděla, co provádí s ženskou nohou lodičkový tvar boty.

Mašli, aby tě našli

Na závěr jsem si nechala překvapivého vítěze. Nejvíc obdivovatelů, obdivovatelek i preferenčních hlasů získaly placaté černé sandálky s páskem přes palec a s velkou černou mašlí kolem kotníku. Esence ženství, romantické, jednoduché a tak sexy, že se všechna pornokopyta mohou jít bodnout svým vlastním podpatkem. Takže: co si vyberete?