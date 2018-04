Jaká je Jana Blochová Macková

Dáma s dokonalou postavou a bez data narození.

Člověka, který ji uvidí poprvé, nejdříve napadne: Tato žena že má starosti s manželem? Že právě jí je muž nevěrný? Co pak už ti mužští chtějí? Je krásná, o tom není pochyb, i když někomu může její půvab připadat až příliš dokonalý.

Jako by vystoupila z fotografie v módním časopise. Jen co otevře dveře svého bytu, obestře vás vůně parfému. V jednoduchých béžových pletených šatech a lodičkách s hadím vzorem má postavu, kterou by jí mohla závidět děvčata o generaci mladší.

Na první pohled se zdá nepřístupná, tento dojem však mizí po prvních minutách.

Radostně kmitá kolem kuchyňské linky a připravuje chlebíčky. Servíruje na stůl pravé francouzské šampaňské, pěkně v nádobě s ledem jako v kvalitní restauraci.

Je ve svém živlu. Ráda vaří a hostí.

Je nezvykle pozorná. Vyptává se, zda má ztlumit hudbu, zda není z krbu příliš horko. Prodiskutuje každé přiložení dalšího polena. Tvrdí, že je nervózní, protože není zvyklá dělat rozhovory do novin. Zvláštní žena v mnoha směrech.

Když mluví o nepříjemných osobních zkušenostech z manželství, je znát, že se snaží být nad věcí. Žertuje, je ironická a vtipná. Když přijde řeč na dobu před jejím vztahem s Miroslavem Mackem, nedostanete z ní nic.

Málokdo si dokázal uchovat soukromí jako ona. Odmítá dokonce říct, kdy se narodila, kdy a za jakých okolností emigrovala do Švýcarska. Nemluví ani o svém předchozím švýcarském manželství. Nakonec přece jen naznačí, z jaké oblasti pochází její majetek, díky němuž se může nyní nazývat rentiérkou.

Tipněte si.

Že by se k ní nejvíce hodilo obchodování s kosmetikou, oblečením či prvotřídními lahůdkami?

Omyl. Jejím oborem je budování spaloven odpadů.