Jak zvládnout zásnuby. Deset pravidel, která byste měli znát

Jejich čistě romantickou podobou je dnes žádání o ruku provázené třeba zapadajícím sluncem, vůní růží, dobrým vínem, výhledem na Paříž nebo na ztichlou mořskou pláž...

Sláva prstýnkům

Naopak veskrze pragmatickou variantou zásnub je příležitost k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, neboli předmanželské smlouvy. V tržním hospodářství věc pochopitelná, avšak spíš než lásku, připomíná kšeft.

Na zásnubní prstýnky si dodnes potrpí snad každá snoubenka, protože ruku na srdce: která z nás by jako potvrzení lásky nedostala ráda s vyznáním lásky i krásný šperk? Co si budeme namlouvat, pravděpodobně i proto klasická tradice zásnub v různých obměnách stále přetrvává.

Rodinná oslava

Oslava zasnoubení by se měla konat v nejužším rodinném kruhu. Slib lásky je svazek přece jen pomíjivější než manželství, a tak není vhodné rozesílat oznámení nebo zviditelňovat nový stav zprávami v tisku. Hostina nemá být nijak veliká. Zve se jen úzký okruh rodiny: rodiče, sourozenci, případně i prarodiče. Vhodným oblečením je oděv, ve kterém chodíme do divadla či do lepší restaurace.

Samotný "obřad" má dvě oficiální podoby: buď vstane otec nevěsty, zacinká na skleničku a oznámí zasnoubení své dcery a snoubenci povstanou, políbí se a předají si dárky. Anebo místo otce obřad zahájí snoubenec a rovněž oznámí zasnoubení. Mluvit by měli pokud možno krátce, aby se vyhnuli rozpakům, případně aby nevznikly podněty pro nějaký spor.

pravidla zásnub

1. I v případě, že jste se zasnoubili na dovolené, je povinnost ohlásit toto rodině. 2. Požádal vás o ruku na strmé stěně Matterhornu? Přesto uspořádejte pro rodiče malou slavnostní večeři v restauraci nebo doma. 3. Na návštěvu přineste kytici mamince snoubenky, ale i budoucí nevěstě. 4. Kytice pro maminku bude v tlumenějších barvách, ne tak romantická jako pro snoubenku a předává se jako první. 5. Svou návštěvu předem ohlaste. 6. Partneři si navzájem vymění zásnubní prsten. 7. Prsten snoubenky by měl být bohatší, nejlépe s nějakým drahým kamenem. Podle pravidel je rovněž možné, aby prsten dostala jen snoubenka. Místo prstenu může dát snoubenka svému partnerovi cokoliv, co bude nosit při sobě (řetízek, hodinky atd.). 8. Dary mohou mít na sobě vyryté jméno či datum zasnoubení. Jiné dary nejsou žádoucí. 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozejdete, snoubenka vrací prsten zpět (což má být symbolem vrácení slibu společného života). 10. Tento vrácený prsten by se již neměl objevit na prstu jiné nevěsty.

