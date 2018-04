Jak zvládnout šestinedělí

Doba bezprostředně po narození dítěte je procesem bouřlivých změn ve vašem organismu. Ve větších dávkách se začíná uvolňovat hormon oxytocin, díky kterému se děloha stahuje do svých původních rozměrů. Někdy je tento proces provázen bolestí jako při silné menstruaci. Při svinování dělohy odchází tekutina, takzvané očistky, obsahující děložní tkáně, krev a hlen.

Pokud jste rodila přirozenou cestou, nejspíš máte oteklá rodidla. V případě, že navíc došlo k nástřihu hráze, pálí vás to při močení a do toho všeho přichází čas na první stolici po porodu. Ta u mnoha žen přichází až třetí nebo čtvrtý den a ty, co byly "zašité“, už jen představa návštěvy toalety děsí - bojí se roztržení stehů a bolestivého vyprazdňování. Pomůže vám, když budete jíst hodně vlákniny (výborný je třeba švestkový kompot) a pít hodně tekutin, aby se funkce střev zase vrátila do normálu. Poškození stehů se však obávat nemusíte.

Zásobte se dubovou kůrou

Větším problémem jsou hemoroidy. Pokud vás trápily už během těhotenství, je pravděpodobné, že je porod ještě zhoršil, ale mohou se objevit i poprvé. Buďte trpělivá, hemoroidy většinou po pár týdnech zmizí.

"Na hemoroidy i na jizvu po nástřihu hráze se výborně hodí oplachy odvarem z dubové kůry. Pokud jsou hemoroidy hmatatelné, je třeba je při sprchování vtáhnout zpět do konečníku,“ radí porodní asistentka Pavlína Průšová. Kromě toho můžete používat speciální masti na hemoroidy, které dostanete v lékárnách bez předpisu, několikrát během dne.

Jakmile s miminkem přijedete z porodnice domů, možná budete mít pocit, že se všechno musí točit kolem něj a že ho musíte za každou cenu uchovávat ve sterilní čistotě. Rozhodně však nezapomínejte na sebe. Kvůli očistkům byste si měla pohlavní orgány sprchovat několikrát denně vlažnou vodou. Vložky měňte co nejčastěji a poté si vždy umyjte ruce. Bakterie z očistků by se totiž mohly přenést třeba na bradavky, infekce přejít do mléčně žlázy a způsobit zánět.

O prsa se starejte i jinak. Je dobré nosit podpůrnou podprsenku s širokými ramínky, kterou byste měla nosit i v noci. Pokud kojíte, pořiďte si do ní speciální vložky. Protože vlhkost může způsobit praskání bradavek, prsa si po sprchování osušte. Pak je můžete ošetřit vrstvičkou sádla nebo speciálního krému.

Především mluvte

Po narození miminka ve vašem těle klesá hladina prolaktinu a estrogenu, a vy tak můžete prožívat prudké změny nálad a rozladění. Pláč dítěte a nutnost pečovat o něj ve vás vyvolávají bezmála zoufalství. Takovými stavy trpí podle psycholožky Eriky Matějkové až osmdesát procent matek.

"Po návratu z porodnice může být žena podrážděná, plačtivá, úzkostná, často reaguje neadekvátně situaci. To všechno je do určité míry normální. Pokud však trpíte nadměrným smutkem a ztrátou potěšení z běžných věcí, které vám dříve dělaly radost, jde pravděpodobně o poporodní depresi," říká psycholožka. Dodává, že v některých případech může poporodní deprese nebo laktační psychóza, kterou navíc provází bludy či halucinace, vést i k sebevraždě nebo vraždě dítěte.

"Jsme utvrzováni v mýtu, že mateřství znamená pouze pocit štěstí a uspokojení. Není tomu tak. Je běžné, že mateřství provází i pocity zoufalství. Psycholog či psychoterapeut by měl pomoci rozlišit pocity, které jsou běžné, od těch signalizujících vážnější stav,“ upozorňuje Erika Matějková.

Výkyvy nálad mohou trvat i více než šest týdnů. Důležitá je přitom podpora okolí. "Nebuďte se svými pocity sama. Důležité je o nich mluvit, ať už s partnerem, kamarádkou, matkou či sestrou. Udělejte si čas sama pro sebe, mějte své soukromí," radí psycholožka.

S klidným srdcem nepřijímejte v šestinedělí hosty. I když se příbuzní a známí doslova hromadí u dveří, pokud se na jejich přítomnost necítíte, nebojte se návštěvy odložit. Místo toho, abyste vařila kávu a mazala chlebíčky, si raději odpočiňte.

Pomalu cvičte

Možná vám přijde absurdní, že byste hned po náročném porodu měla začít cvičit, k podpoře rychlejšího stažení dělohy a pánevního dna je však speciální cvičení velmi důležité.

"Posilovat pánevní dno můžete už druhý nebo třetí den po porodu, cviky na posílení břišních svalů a formování postavy doporučuji spíše až po šestinedělí. Ženy, které rodily císařským řezem, by měly začít cvičit spíše až po pěti až šesti měsících,“ radí Pavlína Průšová. Podle ní by však cvičení nemělo být příliš náročné, aby se nenarušila tvorba mléka.

Jak cvičit? Zpočátku stahujte svaly dna pánevního a svaly konečníku tak často, jak to jde. Postupně přidejte i další cviky na posilování pánevního dna, břicha a zad. Všechny cviky provádějte pomalu a pozvolna. Nezapomeňte si často lehat na břicho a podpořte tak zavinování dělohy.

Rozhodně nečekejte, že měsíc po porodu bude vaše postava stejná jako dřív. Slavné ženy se sice předhánějí v tom, která z nich bude mít dva týdny po porodu v upnutých šatech plošší břicho, ale vy tyto šílené závody rozhodně nepodnikejte. Všechno má svůj čas. Vaše tělo se dramaticky měnilo devět měsíců: dejte mu proto nějaký čas, aby se vrátilo do normálu.

"Při vyšším výdeji energie je nutný i správný příjem, hlavně pro kojící maminky. V žádném případě tedy nedoporučuji držet dietu," varuje porodní asistentka.

Po šestinedělí uvažujte o antikoncepci

Spousta žen se na to vůbec necítí, ale některé z nich po šestinedělí obnovují sexuální život. V tomto případě je dobré zvolit vhodnou antikoncepci, protože kojení jí není a s dalším otěhotněním je lepší ještě chvíli počkat.



"Organismus by si měl rozhodně odpočinout. Obecně přijatý limit pro dobu, po kterou by žena po porodu neměla otěhotnět, neexistuje, ale určitě je ale vhodné počkat několik měsíců po narození dítěte. Na druhou stranu nemůžeme tvrdit, že otěhotnění brzy po porodu, kterému předcházelo normální těhotenství, je důvodem pro rizikovou graviditu,“ říká MUDr. Petr Velebil, CSc., z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě.

Ačkoliv řada žen spoléhá na opak, antikoncepce je nutná i v případě, že kojíte. "Pokud chce pár vyloučit možnost dalšího otěhotnění, měl by, pokud žena kojí, používat antikoncepci. Je sice pravda, že při kojení dochází k potlačení ovulace, ale přesto není vyloučeno, že by k otěhotnění mohlo dojít i při pravidelném kojení," vysvětluje Petr Velebil.