Dcera pláče kvůli zpěvákovi. Nevysmívejte se jí, radí psycholog

0:46 , aktualizováno 0:46

Holčičky a malé dívky po celém světě se hroutily poté, co se dozvěděly o odchodu zpěváka Zayna z populární chlapecké kapely One Direction. Sociální sítě se prohýbaly pod jejich zoufalými nářky a prosbami. Podle psychologů bychom se za to dívkám neměli vysmívat, je to součást dospívání.