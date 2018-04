Jak zvítězit pod palbou slunce

Nedostatek tekutin totiž nepříznivě ovlivňuje chod organismu a působí špatně i na psychiku.



Vhodným nápojem jsou neslazené nápoje nebo čistá voda, spolehlivě ochladí teplý čaj.



Rozhodně ne alkohol, který ve vedru rychleji stoupá do hlavy - to by měli vědět zejména řidiči.



Tekutiny chtějí samozřejmě i rostliny a zvířata. Odborníci radí dát ptákům i v přírodě do misek vodu a zalévat květiny časně ráno, jinak je voda v horku spálí.



Dále se doporučuje omezit tělesnou zátěž. Ta může v horku způsobit ztrátu tekutin a zvýšení teploty organismu. V jídelníčku by neměla chybět zelenina a ovoce.



Nepobývejte na přímém slunci v poledních hodinách a pokud vyrážíte spoře odění na delší dobu ven, nezapomeňte na vhodný opalovací krém, který vyhovuje vašemu fototypu.



Proč se nejen u vody chránit krémem s UV filtry?



Záření UVA má na svědomí vrásky, způsobuje zčervenání kůže a oslabuje imunitu. UVB zase způsobuje úpal, spáleniny, stárnutí kůže a rakovinu.



Opalovací přípravek by měl být voděodolný a vybavený proti UVA i UVB záření. Vyšší ochranný faktor významně snižuje riziko spálenin. Světlé fototypy potřebují SPF minimálně 15. Začínejte vyššími faktory a postupně je snižujte.

Jak se opalovat a přitom pleti neublížit?



Natřete se asi půl hodiny před opalováním a nezapomeňte si s sebou na pláž vzít sluneční brýle, tričko, klobouk, opalovací krém a vodu.



Mezi 12. a 14. hodinou se raději slunečním paprskům vyhněte, střídejte pobyt na slunci a ve stínu. Hodně pijte a po každém koupání se natřete krémem na opalování. Paprsky na vás dosáhnou i ve vodě. Slunce pronikne také tenkou látkou, zvlášť bílou. Bezpečnější jsou tedy barevné šaty.



Slunci nikdy nevystavujte spálená místa. Pokud jste se už trošku přismahli, zůstaňte ve stínu do té doby, než se kůže zahojí.

Kolem páté hodiny byste se už měli přesunout do stínu. Osprchujte se a natřete se přípravkem po opalování. Odpočívejte v chladné místnosti a před spaním nezapomeňte pleť očistit a nakrémovat.

Ve vedrech trpí lidská psychika



Neustávající letní vedra mohou lidem kromě tělesných problémů způsobovat i psychické potíže. U někoho vedro vyvolává stavy podráždění či sklon k impulsivním reakcím.



U druhých zase způsobuje pocity únavy či apatie, řekl psycholog Karel Humhal. "V každém případě jsou horké letní dny pro organismus zátěž," doplnil.



Mladí prý snášejí vedro mnohem lépe než malé děti či staří lidé. Podle psychologa záleží i na zdravotním stavu člověka. Na psychice nepřidá ani špatný spánek, který horko způsobí, uvedl.



I podle lékařů z psychiatrické léčebny v Bohnicích mohou mít vedra vliv na lidskou psychiku. Oddělení léčebny, které hospitalizuje lidi starší nad 65 let, je v těchto dnech plně obsazené. Může to prý souviset s horkem, neboť extrémně teplé počasí starší lidé špatně snášejí.



Negativní dopady veder na lidskou psychiku jdou podle odborníků ruku v ruce s dehydratací organismu. U starších, jinak zdravých lidí prý dehydratace může vést až ke stavům zmatenosti. Obecně tedy platí hodně pít, připomínají lékaři.