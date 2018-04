Jak zútulnit malý byt

Změnu začněte generálním úklidem. Vytřiďte veškeré oblečení a vymeťte všechny kouty, protože malý prostor se dá snadno zanést nepořádkem. Čím méně prostoru máte, tím musíte být kreativnější. Prostor musí být přizpůsoben každodennímu pohybu, respektive musí usnadnit provádění každodenních činností. Zbytečně nevyčleňujte prostor pro speciální příležitosti, ke kterým dochází zřídka.

Nezapomínejte, že světlo procházející do místností okny se v průběhu dne mění. Uspořádejte tedy nábytek tak, aby mohlo světlo prozářit a prosvětlit místnosti. Jídelní stůl můžete používat jako pracovní, pokud to potřebujete.

Pro malé prostory jsou ideální skládací manažerské židle, protože je lze rychle složit a vytvořit tak okamžitě volný prostor. Na spaní můžete používat lehké gaučové matrace, nebo na ně můžete pohodlně uložit hosty.

Využívejte dobře navržené zvedací postele, připevněné na stěnu (při stěhování si je snadno můžete vzít sebou do jiného bytu), které mají zabudovanou domácí kancelář a můžete je úhledně složit a schovat za knihovničku.

Absolutní přednost dejte věcem, které používáte každý den. Zbavte se zbytečných krámů, jako jsou rozbité hrnky, vázy, obnošené boty atd., protože i tyto malé předměty někdy zabírají spoustu místa. Abyste si ulehčili tento úkol, rozdělte své osobní věci do třech kategorií: A, B, a C. Vyhoďte, darujte nebo recyklujte předměty v kategorii 'C'. To vám pomůže, abyste si nechali jen věci, které potřebujete.

Velká skříň může stejně dobře skrývat počítačovou workstation, nebo sloužit jako skladovací prostor. Skladovací prostory umístěte na stěny a věci srovnejte tak, aby zabíraly co nejméně místa.

Teplé odstíny jako hnědá, červená, žlutá a oranžová pomáhají v místnosti navodit příjemnou a útulnou atmosféru. Jestliže máte nízký strop, natřete ho světlejší barvou než stěny. Nejlepší je vždy bílá. Strop se tak opticky zvýší. Pokud nesmíte malovat, použijte závěsy. Lišty a dveře v místnosti natřete stejnou barvou jako stěny, kontrastní barva by způsobila, že by pokoj vypadal menší, než ve skutečnosti je.

Povlaky a přehozy na křeslech a pohovkách také pomohou oživit místnost zajímavými barvami, kromě toho chrání nábytek před opotřebením.

Co je malé, to je milé. Buďte kreativní, nehromaďte věci. Využijte naše tipy a nové designérské technologie, které jsou dostupné na trhu, abyste si zařídily váš byt co nejlépe.